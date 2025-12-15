日相：透過對話 和平解決台灣問題

日本首相高市早苗上月初在眾議院答詢時稱，「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，因此引發大陸激烈反彈。高市15日在參議院再被問及此議題，她顯得十分審慎，就日本對兩岸政策表示，「我國一貫的立場是，希望透過對話和平解決台灣問題。」

高市15日率閣員出席參院預算委員會會議，接受質詢。共產黨籍參議員山添拓提問，「2008年《日中共同聲明》也同意『日中互不威脅』。換句話說，我認為，日本若對台灣問題進行軍事介入，將違反這一協議。您怎麼看？」

日本外務大臣茂木敏充首先答詢說，日本政府始終理解並尊重《日中共同聲明》，「我們希望透過對話和平解決台灣問題。這是我們國家一貫的政策立場。」

高市上月底曾在黨魁討論會表示，日本根據《舊金山和約》放棄有關台灣全部的權利與權限，並沒有立場認定台灣的法律地位。山添拓在質詢中也問及此事，茂木則重申，日本在《舊金山和約》已放棄對台灣的所有權利，沒有立場認定台灣的法律地位。

山添再指定高市，「請首相答覆一下。日本若對台灣問題進行軍事介入，是否違背日中兩國迄今達成的共識？」對此，高市說：「答案與外務大臣的表述相同。」山添則追問，「請您用自己的話解釋一下。」高市表示，「我國一貫的立場是，希望透過對話和平解決台灣問題。」

另外東京都15日宣布，上野動物園的龍鳳胎大貓熊「曉曉」（雄性）和「蕾蕾」（雌性）將於明年1月下旬歸還大陸。歸還後，日本動物園就沒有貓熊可看，回到50年前的狀況。東京都表示，最後參觀日是1月25日。

日本內閣官房長官木原稔在記者會上，被問到是否會向大陸提出新的大貓熊租借請求。木原表示，他知道一些地方政府和動物園已表達租借大貓熊的意願，「政府期盼此類交流能持續進行」。

木原指出，透過大貓熊促進的交流，至今持續為改善日中兩國國民情感作出貢獻，並補充道，「衷心期盼牠們（「曉曉」和「蕾蕾」）在中國也能健康成長。」

不過，在高市發表「台灣有事」的言論後，日中關係惡化，要營造出有利於新的大貓熊租借氛圍，可能還需要一段時日。