日相3月將訪美 共同防衛中共擴張

記者賴韋廷／綜合報導

《日本時報》（The Japan Times）1月31日報導，美日兩國正緊鑼密鼓磋商，研擬以最高等級國賓規格，接待預定3月赴美國是訪問的日本首相高市早苗，藉此針對印太局勢與中共擴張威脅，傳達美日同盟邦誼與防衛決心。

最高規格 凸顯同盟國價值

報導指出，高市初步規劃於3月20日「春分日」假期前後出訪美國，將是她自去年10月就任後，首度以首相身分訪美；川普政府正研擬舉辦盛大歡迎儀式，並以國宴隆重款待，展現美日兩國的緊密合作關係。

廣告 廣告

報導指出，川普政府有望以最高規格的國賓待遇，公開展現對高市的重視與支持。此前，前首相岸田文雄曾於2024年4月，應時任總統拜登邀請進行「官式訪問」，前首相石破茂也於去年2月以「官方工作訪問」的名義赴美，由於「國是訪問」規格較「官式訪問」及「官方工作訪問」更為隆重，足以凸顯日本為美國同盟國的重要價值。

報導分析，鑑於川普預計4月出訪中國大陸，因此，日本政府希望在此前舉行美日領袖峰會，宣示美日同盟對印太區域安全保障領域的明確承諾，並透過拓展各項安全與先進科技合作，向中共傳達明確政治信號。但由於日本眾議院規劃將於8日舉行大選，高市訪美行程仍須視選舉結果與國會議程出爐後，才會正式定案。

美國政府可望以最高等級國賓規格，歡迎日相高市3月赴美訪問。圖為川普去年10月訪問日本與高市（右）合影。（達志影像／歐新社資料照片）