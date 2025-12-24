日眾議員：訪台討論如何提高嚇阻能力

來台訪問的日本眾議員鈴木馨祐、長島昭久、神田潤一今天(24日)在日本台灣交流協會接受媒體聯訪。鈴木馨祐表示，這次訪台與賴清德總統等高層政要會晤，討論雙邊關係與區域情勢，並針對避免「台灣有事」而需要提高嚇阻能力相關議題互相交換意見。鈴木馨祐同時強調，日本將與相關國家密切合作，全力維護區域的安全與穩定。

日本眾議員鈴木馨祐、長島昭久、神田潤一3人於22日至24日組團訪台，在台期間晉見賴總統、副總統蕭美琴，拜會外交部長林佳龍、台北市長蔣萬安等高層與政要。這也是日本國會休會後、於本週密集訪台的多位國會議員裡，唯一一個公開接受媒體訪問的訪團。

鈴木馨祐表示，此行針對日台關係、國際情勢深入交換意見，尤其因為不允許「台灣有事」發生，所以在拜會時也有討論如何提高嚇阻能力相關議題。不過，在媒體進一步追問是否有觸及軍事合作議題時，鈴木馨祐則回應不便說明，鈴木馨祐說：『(日語原音)具體內容不方便披露所有的內容，但既然我們參與其中，就承諾密切合作，確保地區穩定，有決心全力維護區域安全。』

長島昭久表示，當前的日本與中國關係緊張，日本眾議員選在此時訪台或許會引來質疑，但必須說明這次訪台行程早在2個月前就已開始籌備。他並指出，日本與台灣雖無邦交，可是為了區域穩定，也需要與台灣建立良好關係，不僅如此，美國月初發表的「國家安全戰略」特別強調了嚇阻能力，他也認為第一島鏈、第二島鏈國家都必須提高自身的嚇阻能力。長島昭久還說，他發誓以後都會盡力為台海的安全穩定做出貢獻。

首次來台訪問的神田潤一表示，此行讓他注意到日、台間需要經濟方面與人員往來的連結，這將有助維護區域和平，所以日後他將持續進行雙邊交流互動。

另一方面，外交部長林佳龍23日接見鈴木馨祐訪團時表示，台日經貿交流密切，雙方應攜手打造「非紅供應鏈」，確保民主體系在全球科技發展中穩健前行；而加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)是我國重要政策目標，他期盼日本能與台灣就洽簽經貿夥伴協定儘速展開協商，藉以幫助台灣早日加入CPTPP，深化台日經貿整合，共促區域繁榮穩定。