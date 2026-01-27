日眾議院大選今起跑 高市早苗：未拿過半席次就下台

這場辯論開始前，7位政黨領袖先禮後兵，手牽手拍照留念，隨後便各自使出渾身解數，拿出看板說明施政理念。高市強調將轉向負責任的積極財政，喊出食品消費稅歸零，當場便遭質疑減少的稅收，要從哪裡來呢？

日本首相高市早苗表示，「身為首相和內閣成員，我已要求財務大臣和財務省，對食品消費稅在2年期限內降至0的情況下，能否確保充足的資金，進行徹底的內部調查。」

高市之前就強調不會發行新的公債，將透過檢討補助金與租稅特別措施，作為替代財源。此外，她也展現破釜沈舟的決心，喊出執政聯盟席次一定要過半，否則無法推動想做的政策。

高市早苗表示，「如果自民黨和維新會無法獲得多數席位，我將立即辭職，因此我將咬緊牙關，努力工作。」

另外同樣引人關注的是，高市在辯論會外接受訪問時，再度提到台灣有事的狀況。她這次假設的情境是，萬一台灣發生重大事件，日本自衛隊必須配合美軍，共同執行撤離日美兩國公民的聯合行動。日本如果什麼都不做，直接逃走，那日美同盟就會瓦解。

高市無論是在經濟或外交政策上，都有鮮明立場，她更仗著高人氣，在上週宣布提前大選，希望在參眾兩院都取得過半席次，讓施政更加得心應手。而最新民調顯示，高市內閣支持率為69%，微幅下滑4個百分點，但仍維持在高檔。