日眾議院大選出口民調曝！高市執政聯盟有望達「超級多數」

記者高珞曦／綜合報導

日本眾議院選舉8日舉行正式投票，據日媒《NTV》截至當地時間晚間8時（台灣時間當晚7時）的出口民調，自民黨約為305席、日本維新會36席，相當於一開票就過三分之二，達「過半多數」233席，該門檻即維持政權、確保首相提名與預算通過的最基本底線。

日本眾議院大選8日晚間陸續開票，《NTV》公布出口民調顯示高市執政聯盟有望達「過半多數」甚至「超級多數」。（圖／NTV）

據報，目前出口民調結果顯示，自民黨達305席、維新36席，該2黨所組日本自維執政聯盟共達341席。目前已達「過半多數」（233席）維持政權、確保首相提名與預算通過的最基本底線。高市執政聯盟已超越「超級多數」，即三分之二門檻（310席），若達此「超級多數」將可發動憲法修正案，並能強制通過被參議院否決的法案。

眾議院關鍵席次：

過半多數（233席）：維持政權、確保首相提名與預算通過的最基本底線。

穩定多數（244席）：確保能掌控所有常設委員會主席職位，主導議事流程。

絕對穩定多數（261席）：確保在委員會中不依賴主席裁決即可通過法案，實現穩健執政。

三分之二門檻（310席）：達到此「超級多數」將可發動憲法修正案，並能強制通過被參議院否決的法案。

