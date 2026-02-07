日眾議院大選明投票！選票自己寫注意事項多

▲日本眾議院8日將進行大選投開票，首相高市早苗7日出席輔選行程。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院選舉將於明（8）日投開票，不過日本的投票方式與台灣有些不同，且此次有新政黨成立，還有多地因大雪將提前關閉投票所，有許多需注意的事項。

日本選舉制度採取「自書式投票」，由選民在空白的選票上自行書寫候選人姓名或政黨名稱，而本次眾議院大選包括單一選舉區與比例代表兩部分。全國有295個單一選區，選民需填寫自己選區的「候選人姓名」，由最高票的一人當選；比例代表則分為11區，由選民填寫「政黨名稱」，依據政黨票多寡決定席次分配。

在選票上書寫的姓名，並不要求一定要是完整全名，全稱、簡稱甚至暱稱都可以被認可，只要能夠明確辨識出是哪位候選人，就可能被認定是有效票。最終的決定權則掌握在各個投開票所的開票管理者，並沒有完全統一的標準。

比例代表投票部分，日本中央選舉管理委員會則會事先公告各政黨的正式簡稱。此次選舉中，立憲民主黨與公明黨整合成新政黨「中道改革聯合」，總務省也提醒，申報的簡稱是「中道」，寫成「立憲」、「公明」的舊黨名，很可能被判定為無效票，但只要是寫成「中道」、「中」、「中道改革」等簡稱，包括平假名、片假名，判定都相對寬鬆，可以被視為有效票。

日本選舉中，除有效票、填寫候選人姓名以外的無效票外，還有空白的「白票」，與棄權不同，白票會被計入整體投票率，近年國政大選白票與無效票大約都落在2至3%。

天氣因素也是此次大選的影響因素之一，關東甲信地區將自7至8日將迎來本季最強寒流，山區可能出現大雪，平原地區也可能積雪，恐會影響交通運輸；總務省表示，約42%投票所將提前截止投票時間，開票作業最快9日中午才能完成。

氣象廳警告，6至8日警報級大雪的高峰期，北海道最低溫恐下探攝氏零下18度，東京都可能出現積雪，JR東日本預警可能停駛或誤點。南部九州的群馬縣多地大雪甚至發生屋頂積雪雪崩，新潟、青森、秋田同樣列入大雪警戒範圍。

