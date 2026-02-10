日眾議院大選確認「抗中親台」 郭國文：將轉化為台日制度化合作

照片來源：郭國文國會辦公室

針對日本眾議院大選結果，民進黨立委郭國文今（10）日表示，這次選舉中，被稱為「台灣女婿」的山口晉再次進入國會，選前山口晉曾透露，日本首相高市早苗特別提醒過「要守護台灣」，這句話彷彿是一份被交付的責任。

郭國文提到，這也讓他想起日本前駐台代表泉裕泰曾分享的一段往事，泉裕泰奉派來台前，曾與多位大使一同拜會前日本首相安倍晉三，會後安倍特別將其留下，語重心長地叮囑一句：「不要讓台灣民眾感到寂寞」。

郭國文指出，安倍在2021年提出「台灣有事，就是日本有事，也是日美同盟有事」的說法，起初是自民黨內部的派系共識，隨後逐漸成為日本政治圈的主流認知，而在這次大選中，更進一步透過選票，被日本社會所確認，從政治共識走向社會共識。

郭國文認為，這次選舉結果所展現的趨勢十分清楚，日本選民在「中國與台灣」之間的選擇愈來愈明確，對中態度不再接受曖昧模糊；「抗中親台」已不只是政黨路線，而是經由選票所確認的價值選擇。

郭國文也指出，支持台日合作、具備親台立場的政治人物，不再集中於單一政黨，不分執政或在野，未來都將持續接受日本民意的檢視，而高市早苗內閣團隊也會因應選舉結果，調整朝向高市所代表的對台路線。

郭國文表示，勝選後，高市內閣勢必優先回應內政與經濟民生議題，在執政聯盟取得破紀錄席次的基礎上，台日雙方有條件將這份支持轉化為制度化合作，未來在經濟安全、半導體產業、AI發展及區域安全合作等面向，皆值得持續關注。

