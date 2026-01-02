日眾議院女廁數僅男廁三分之一 高市早苗等58女議員連署籲增設

CNN報導，日本跨黨派的58名女性眾議員日前發起連署，呼籲在眾議院增設女廁，並已在去（2025）年12月12日向眾議院遞交請願書，連署名單中還包含現任日本首相高市早苗。

在2024年的日本眾議院選舉中，包含高市早苗在內共有73名女性當選眾議員，創下新高紀錄，但在現有眾議員總數465席中，女性仍只占大約16%。此次參與增設女廁連署的眾議員，已佔所有女性眾議員的約80%。

1936年日本國會議事堂落成時，女性還沒有投票權，隨著女性參政權益提升，女廁數量也有所增加。據讀賣新聞報導統計，現今眾議院本館內共有12處男性洗手間和9處女性洗手間，不過若進一步以馬桶數量來看，女性用的馬桶僅有22個，仍大幅少於男性的67個；主議場附近更只有1處女廁、2間隔間。

提出此連署案的立憲民主黨眾議員小宮山泰子表示，在院會開始前，女議員在廁所前大排長龍的情形很常見，有時不得不放棄上廁所或選擇憋著。對此，請願書中寫道，「這是可能影響議事進程及眾議員職責履行的重大問題。」

參與連署的在野黨女性議員石井智惠則說，日本不只國會的女廁數量長期不足，無論職場或校園女性，也普遍難以對增設女廁發聲，因此希望藉由此次的連署訴求，帶動改善各領域的類似問題。

代表出面收下請願書的眾議院營運委員會濱田靖一回應，考慮進一步研議提案相關內容。

據CNN報導，日本政治和職場長期由年長男性主導，在世界經濟論壇最新發布的全球性別差距指數中，日本在148個國家中僅名列第118名。