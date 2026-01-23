日眾議院解散｢議員3呼萬歲｣ 矢板明夫指折射出日本政治文化這一面

失去身分的議員們在議場內一齊舉起雙手，高呼「萬歲」。 圖：翻攝矢板明夫臉書

[Newtalk新聞] 日本眾議院23日下午1點召開全體會議時正式解散，各黨將再次投入大選，許多議員在議場內一齊舉起雙手高呼「萬歲」。對此，日本資深媒體人矢板明夫指出，這個動作，看似滑稽，卻折射出日本政治文化中、重視儀式感與情緒表達並存的一面。此刻的日本政治「正站在新的十字路口上」。

矢板明夫發文寫道：「日本首相高市早苗解散了國會。換言之，就是『開除了』所有的眾議院議員。有趣的是，那些瞬間失去身分的議員們，卻在議場內一齊舉起雙手，三呼『萬歲』，形成一幕既荒謬、又極具日本政治特色的景象。但今年有一部分在野黨議員因為抗議高市首相過早解散國會，而沒有起身高呼萬歲。」

廣告 廣告

矢板明夫回憶：「這樣的畫面，我並不陌生。2003年10月10日，我在國會採訪時，親眼目睹小泉純一郎首相解散國會，議員們同樣高呼萬歲。那一刻、朝野各黨議員們一起完成了一場莊嚴的儀式，令人難忘。在日本，眾議院解散是一項制度化卻充滿象徵意義的政治行為。」

矢板明夫指出：「眾議院議員的法定任期為四年，但首相可在任期途中的任何時候解散國會，讓全體議員即刻喪失資格，並在四十天內重新舉行大選。這項權力，被稱為首相手中的『傳家寶刀』。從憲法形式上看，解散屬於天皇的國事行為，但必須依據內閣的建議與同意。由於內閣由首相主導，所以，是否解散、何時解散，實際上取決於首相對政局的判斷。」

矢板明夫續指：「解散當天的程序，也充滿了日本特有的儀式感。解散詔書由內閣提案、送到皇居、天皇署名完成後，首相再署名。副本會被包在紫色布包中送進國會，因此『紫色布包』成了解散的代名詞。當議長宣告『解散眾議院』的瞬間，議員們依慣例起立高呼『萬歲』，彷彿用一聲吶喊，為自己的政治命運壯行。」

矢板明夫分析：「為何要喊萬歲？至今沒有定論。有人說是為了給自己能重返國會討個吉利；有人認為是自嘲或宣洩情緒；也有人認為是為自己在任期內曾經為國家付出過努力的宣示。早在明治時代的國會紀錄中，就已出現解散時高呼萬歲的記載。這個動作，看似滑稽，卻折射出日本政治文化中、重視儀式感與情緒表達並存的一面。」

矢板明夫強調：「解散國會，意味著所有國會議員的任期提前結束，也意味著重新出發。議員們走出議場後，立刻投入選戰，接受選民的再次審判。此刻的日本政治，正站在新的十字路口上，也期待由高市早苗首相率領的自民黨議員們，能在選舉中凱旋，再度回到國會，迎接新的政治。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

劉黎兒觀點》高人氣能變支持選票？高市早苗的「豪賭」 是國民簽下「空白支票」…

爭取保守選民 日本參政黨擁抱高市早苗、獵殺自民黨的自由派