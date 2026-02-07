日眾院今改選 牽動亞太局勢

日本8日將舉行眾院大選，選舉結果牽動亞太局勢。此次，日本首相高市早苗挾著高人氣，盼助力「自維執政聯盟」大獲全勝。而面對陸日緊張局勢升級，加上川普政策難測的外部環境，高市正全力推動右翼議程，提升日本的經濟和軍事實力。

選前民調顯示，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，將在眾院選舉中取得壓倒性勝利。美聯社指出，若自維聯盟大贏，加上反全球化極右民粹主義勢力如參政黨壯大，日本在安保、移民等政策上恐將進一步右傾。

高市已承諾將於今年底前修訂「安保3文書」，以強化日本的攻勢性軍事能力，並解除對致命武器的出口禁令，進一步脫離戰後的和平主義原則。

在日本大選前夕，美國總統川普5日罕見發文，為高市「全面背書」。《現代外交》（Modern Diplomacy）期刊指出，一旦執政聯盟大贏，高市的國內外地位將顯著提升，而此刻川普正「重新校準」對陸政策，高市將在東亞地區扮演美方可靠的合作夥伴。

但《現代外交》也提醒說，高市此次獲得強大的民意授權，可能會更放膽推進其國防議程，然而假若她因此以為，日本民眾支持對大陸採取更強硬立場，那麼日本加速建軍的動作，可能持續成為區域緊張引燃點。

高市7日在東京一場數千人造勢活動上向選民喊話，允諾促進日本繁榮和提升安全。她特別提到，入境審查「已較為嚴格，這樣恐怖分子和產業間諜就不易入境」，「我們必須確實檢查（外國人）有無繳稅，有無繳健康保險費用」。

高市也在YouTube發出緊急動員訊息，呼籲支持者不能鬆懈，因為在單一選區的選舉中，往往只差幾十票就能定勝負。她強調將戰到最後一刻，懇請選民走進投票所，「把力量交給我們」。

由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」，則走反高市路線。該新黨共同代表野田佳彥警告說，「勇武的語言背後就是戰爭」，呼籲選民選擇「筆直走向和平國家」，而非右傾路線。

值得注意的是，此次選舉中，國民民主黨和參政黨皆避免與高市政權全面對立，為選後合作預留空間。由於日本參議院仍是朝小野大，而國、參兩黨都握有雙位數席次，將成為高市拉攏的對象。