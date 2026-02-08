日眾院大選今登場！高市拼破310席2/3門檻 豪雪來襲投票率恐「急凍」

日本眾議院選舉8日投開票，破紀錄暴雪恐壓低投票率。（美聯社）



日本眾議院選舉8日投開票，外界普遍預期現任首相高市早苗領軍的保守派聯盟可望以壓倒性優勢勝出。不過，日本多地卻遭遇破紀錄寒流和豪雪侵襲，惡劣天候恐抑制選民出門投票的意願，為選情增添變數。

路透社報導，多項民調顯示，由日本首位女性首相高市早苗領軍的保守派聯盟聲勢強勁，預料可在眾議院465席中奪下超過300席，大幅高於目前力保的233席。若

自民黨與日本維新會組成的執政聯盟進一步突破310席門檻，將足以推翻反對派掌控的參議院決議，全面鞏固施政主導權。

廣告 廣告

高市先前已表態，若執政聯盟未能維持過半席次，將引咎辭職，形同為此次選舉押上政治生涯。

現年64歲的高市早苗，去年10月當選自民黨總裁後接任首相。隨著支持度持續攀升，她選擇提前在寒冬舉行大選，尋求選民授權，以穩固執政基礎。

以直言敢言與強勢作風著稱的高市，塑造出勤奮務實形象，尤其吸引年輕族群支持。她大幅提高國防預算、強化軍備以抗衡中國，被視為對中強硬派代表人物，但也因此引發區域外交爭議。另一方面，她推動擴張性財政、刺激經濟與減稅措施，則讓金融市場對日本財政紀律與日圓走勢感到憂心。

為緩解日圓貶值導致的物價飆升壓力，高市承諾暫停對食品課徵8%消費稅兩年，以減輕家庭生活負擔，試圖爭取中產與基層選民支持。

天氣成為投票日最大變數

然而，天氣成為投票日最大變數。氣象預報指出，日本北部與東部部分地區降雪量可能高達70公分，民眾須冒著暴風雪前往投票所。這是日本戰後第3次在2月舉行全國性選舉，由於往例多選在氣候溫和季節，此次嚴寒天候格外罕見。

在北部農業重鎮新潟縣長岡市，路旁積雪已超過1公尺，競選團隊連日呼籲選民提早投票，避免暴雪衝擊投票率。分析指出，若投票率因天候下滑，恐對選情帶來不可預測影響。

更多上報報導

澤倫斯基證實美方提出結束戰爭期限 新一輪談判下週在邁阿密展開

美國將開始繳納積欠聯合國會費 強調有必要加速改革腳步

古巴計畫實施燃料配給 因應美國威脅切斷石油供應影響