日眾院大選今登場！高市政權能否過半成焦點

▲日本眾議院改選今（8日）登場，稍早已於當地時間上午7點在全國各地展開投票。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院改選今（8日）登場，稍早已於當地時間上午7點在全國各地展開投票。在朝野格局發生劇烈變化的情況下，自民黨以及日本維新會組成的執政聯盟能否確保過半席次以延續高市政權，是本次選舉的最大焦點。此外，在選舉前緊急成立的「中道改革聯合」以及國民民主黨等野黨勢力能否大幅擴張，也備受各界矚目。選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。

綜合讀賣新聞、日本放送協會（NHK）報導，日本眾議院大選於上個月27日公告後，於今日進行投開票。本次選舉從解散到投票日僅16天，創下戰後最短紀錄；同時也是睽違36年再次於2月進行投開票。

在這場「隆冬短期決戰」中，共有1284人針對小選區與比例代表總計465個席次，展開了為期12天的選戰。其中小選區有1119人競爭，比例代表選區則有914人參選。

除了已於7日前完成提前投票的離島等部分地區外，全日本4萬4600多處投票所已於今上午7點同步開啟。截至6日為止，進行「期前投票（提前投票）」的人數達2079萬餘人，約佔全體選民的20%，與前年眾議院選舉同期相比增加了436萬餘人。

針對可能有大雪風險的地區，部分自治體為確保選民與工作人員安全，調整了投票開始或結束的時間。總務省呼籲民眾務必再次確認當地的投票時段。

總務大臣林芳正發表談話表示：「誠摯期盼各位選民在充分理解本次總選舉意義的基礎上，積極參與投票，珍視並行使這寶貴的一票。」

開票作業最早將於8日晚間8點開始，預計9日凌晨大局將定。在朝野結構大更迭的背景下，將揭曉高市政權能否存續或在野黨能否擴大影響力。

