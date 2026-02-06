日眾院大選前夕 川普公開力挺高市：我們白宮見

日本八日將舉行眾議員大選，美國總統川普五日在自創社媒真實社群發文力挺兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗，並期待她三月訪美。日媒指出，川普以現任美國總統身分公開表態支持高市，堪稱極為罕見。

川普在上述發文中寫道，這次選舉的結果對日本未來很重要，高市已證明自己是「強力且睿智」的領袖，且「真心愛國」，「我期待三月十九日歡迎高市首相到白宮」。這也間接證實日媒一月披露她可能三月廿日左右訪美的報導。

川普並寫道，「我（去年十月）訪日時，和我的所有代表都對她印象深刻」；除了國安，美日在達成重大貿易協議上也密切合作，該協議對兩國都具極大裨益。

川普還寫道，「因此身為美國總統，我很榮幸能給予她及其備受尊敬的聯盟完全且徹底的支持；她不會讓日本人民失望」。

日本東京放送電視台（ＴＢＳ）六日報導說，一國領袖對另一國國內的選舉公開表態、明確採取特定立場，往往被視為干涉內政，故通常會刻意避免。川普五日在表明力挺高市後不久，再公開表達對四月將舉行國會大選的匈牙利總理奧班支持。

值此中日緊張之際，中國大陸外交部發言人林劍六日對此表示，選舉是日本內政，陸方不做評論。

另，根據日本每日新聞及日本經濟新聞最新民調，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟幾乎確保過半的二三三席，且優勢持續擴大中，總席次有望破三百席，逼近達眾議院三分之二門檻的三一○席。反觀由立憲民主黨和公明黨組成的「中道改革聯合」總席次，恐從選前的一六七席減半至約八十席。但日經報導也提到，選情仍可能因細微的變化而翻盤。

