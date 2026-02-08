日眾院大選揭曉 高市率自民黨單獨突破2/3席次戰後首見 達修憲門檻

記者施欣妤／綜合報導

日本眾議院選舉結果9日凌晨揭曉，首相高市早苗領導的自由民主黨，壓倒性取得316席次，單獨突破眾議院3分之2以上，創下日本戰後選舉史上首見紀錄。

「日本放送協會」（NHK）報導，日本眾議院465個席次全數揭曉，選前擁有198席的自民黨獲得壓倒性勝利，獲得316席，除了鞏固高市內閣執政權，可單獨推動法案，更達到可對參議院否決法案進行再表決，並啟動修憲公投程序的門檻。至於執政夥伴日本維新會獲得36席，使執政聯盟總席次高達 352 席。

而由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合則遭遇重挫，席次從原本167席，大減至49席。

在選舉結果塵埃落定之際，高市也在9日凌晨透過社群媒體回覆美國總統川普邀請她3月19日訪美的貼文，表示期待在春天造訪白宮，進一步深化美日同盟關係。此外，自民黨在8日深夜確定取得眾院過半席次後，高市已表示，目前內閣是十分優秀的團隊，且政權啟動僅3個多月，因此現階段未考慮進行人事變動。這也顯示她在穩定腳步後將維持原有人事佈布局，準備好全力投入施政與外交。

總統賴清德8日晚間也透過「X」發文，誠摯恭賀自民黨總裁、首相高市早苗取得勝利，並說，期待與高市早苗合作，使臺日持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區和平與繁榮。

高市8日晚間出席開票記者會，並表示暫不會進行內閣人事變動。（達志影像／美聯社）