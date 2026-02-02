日眾院大選最新民調 自民黨有望單獨過半、執政聯盟將拿下逾300席

日本眾議院即將在8日進行改選，據《朝日新聞》的最新民調指出，首相高市早苗的自民黨有望單獨過半拿到233席，較目前的198席大大增加。而與日本維新會組成的執政聯盟預計將獲得超過300席。

日本眾院大選，外界預料自民黨有望單獨過半。（圖／NNN）

《朝日新聞》於1月31日至2月1日期間對約37萬名選民進行了電話和網絡調查，並結合訪談內容對眾院選舉進行評估，共整理出4大重點：

1.自民黨有望單獨獲得遠超多數席位（233席），與日本維新黨組成的執政聯盟預計將獲得超過300席。

廣告 廣告

2.中道改革聯合表現不佳，席次可能比選前的167席減少一半。

3.國民民主黨基本持平。

4.參政黨和未來團隊正在取得顯著進展。

不過《朝日新聞》也表示，由於選區中有 40% 的人和比例代表制選區中有 30% 的人尚未決定如何投票，因此情況仍然有可能會有所改變。

而根據《路透社》報導，執政聯盟目前在眾議院中僅佔微弱多數，在參議院中處於少數地位。因此高市早苗在上個月解散了眾議會，以尋求民意授權，讓她可以透過積極財政政策來刺激經濟。

三菱日聯摩根士丹利證券高級債券策略師鶴田圭介（Keisuke Tsuruta）表示，「自民黨若大獲全勝，將進一步鞏固高市早苗的權力。市場很可能會預期高市早苗會推行其代表性的積極財政政策，包括降低消費稅。」

而日本公債殖利率上週一度衝破天花板，也顯示外界對於日本財政現況的擔憂。

延伸閱讀

黃仁勳、馬斯克助力！台股農曆年節前強心針來了

伊朗最高領袖警告區域戰爭 川普：盼與德黑蘭達成協議

施壓美Fed主席新人選？川普大方「開玩笑」：不降息就告他