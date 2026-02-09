日眾院大選獲壓倒性勝利 盧秀燕賀高市：盼台日攜手面對挑戰

台中市長盧秀燕恭賀日本首相高市早苗（資料畫面）

日本眾議院大選結果揭曉，由首相高市早苗率領的自民黨取得震撼性的勝利，單獨獲得316席，創下戰後最高紀錄。台中市長盧秀燕不僅恭賀高市早苗的勝利，更期待台日雙方能攜手面對全球挑戰，共同促進區域的安定與繁榮。

日本眾議院8日舉行提前改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，在眾議院總席次465席中取得316席，不僅是日本戰後政治史上，單一政黨在國會選舉中創下的最大勝利，也是第一次有單一政黨能獨立跨越眾議院三分之二席次門檻。此一結果，使首相在立法程序上取得足以略過參議院的絕對執政優勢，也讓自民黨自安倍晉三2012年第二次內閣以來，再度掌握可能啟動修憲的機會。

高市早苗勝選後，美國總統川普祝賀她所領導的聯合執政陣營贏得選舉，並祝福在推動「保守派、以實力換取和平」的施政議程上取得巨大成功；我國總統賴清德也強調，自民黨勝選體現日本選民對高市早苗領導能力與遠見卓識的信任與期望，既是對她執政能力的認可，也是對她致力於國家長遠發展的承諾的有力支持。

台中市長盧秀燕今（9日）上午主持中區親子館開幕典禮時，也恭喜高市早苗在日本眾議院選舉中帶領自民黨獲得勝利，她表示，高市早苗的大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大幫助，對台灣也有益，日本是台中市締結姐妹市、友好城市最多的國家，希望台中與日本之間的交流合作未來能更加深化。





