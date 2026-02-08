日眾院大選碰大雪攪局 上午投票率僅7.17%

▲日本眾議院改選今（8日）登場，稍早已於當地時間上午7點在全國各地展開投票。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院選舉於今（8）日登場，全日本各地自上午進行投票作業，選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。不過這次選舉碰上大雪，據總務省統計，截至上午11點為止，全國投票率為7.17%，與上一次選舉相比降低了3.26個百分點。

根據日本放送協會報導，全日本4萬4600多個投票所在8日上午同步展開眾議院選舉投票作業，除了離島、山區因特殊地理環境的部分地區已在7日前完成提前投票外，其餘地區的投票所正在進行投票，並將於同日晚間8點陸續開始開票作業，預計選舉結果將於9日凌晨揭曉。

廣告 廣告

不過據總務省統計，截至上午11時全國投票率僅7.17%，較前次選舉同時段下降3.26個百分點。相對於當日投票率的下降，截至6日為止，已有2079萬餘人完成了「期前投票（提前投票）」，約佔全體選民的20%，與前年眾議院選舉同期相比增加了約436萬人。

本次選舉在政權架構更迭、新政黨成立等朝野格局劇烈變化的背景下，共計1284名候選人角逐小選舉區289席與比例代表176席，合計465個國會席次。

選戰期間，各界方針針對高市政權推動政策的評價、包含消費稅處理在內的物價高漲對策，以及外交與安全保障等爭點展開了激烈論戰。

執政聯盟能否確保過半席次以延續高市政權，或是在野黨勢力成功擴張並阻止其過半，是本次選舉的最大焦點。

除了眾議院選舉外，8日同步舉行最高法院法官「國民審查」，本次審查對象為前次眾院選後新任命的2名法官，選民可針對法官適任性表達意見。

不過在投票日當天，日本各地迎來大雪，不但影響投票率，在可能有大雪風險的地區，部分自治體為確保選民與工作人員安全，調整了投票開始或結束的時間。總務省呼籲民眾務必確認當地的投票時段，避免讓自己權益受損。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本眾院大選今登場！高市早苗迎首場大考 自民黨可望豪取300席

日眾院大選今登場！高市早苗生死戰 決戰465席「能否過半」受矚

日本眾議院改選「期日前投票增26%」高市早苗緊急催票