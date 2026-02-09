日眾院大選自民黨大勝 川普發文恭賀高市早苗

美國總統川普(Donald Trump)8日在社群媒體上發文恭賀日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)及其執政聯盟贏得大選，並祝福她「在推行你保守派『以實力求取和平的議程』方面取得巨大成功」。

日本第一位女首相高市早苗在8日的選舉中取得了歷史性的大獲全勝，為她承諾的減稅政策和旨在對抗中國的軍費開支鋪平了道路。她的減稅政策曾引發金融市場的震盪。

川普8日寫道，「我很榮幸能為你背書」。他在6日宣布了對高市的支持。

川普寫道：「她是備受尊敬且十分受歡迎的領袖。」他表示：「高市大膽而明智地決定提前大選，取得了巨大的成功。」