日眾院大選自民黨狂勝 高市早苗賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政聯盟也將跨過三分之二席次門檻。高市當晚表示，選後將持續鞏固自、維的合作基礎。

高市當晚接受日本電視台自民黨總連線訪問時說，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑選，「我（對他們）有信心」。

對未來國會運作，高市說，即使眾院情勢對執政陣營有利，但在參議院仍未過半，自、維兩黨合作關係極重要；公明黨去年退出執政聯盟後，執政團隊一度陷入困境，正是靠著與維新會在國家觀上的相近立場，一步步完成聯合執政協議，她也樂見其他政黨加入執政行列。

營造環境參拜靖國神社

高市同日在富士電視台眾院選舉節目被問到，未來是否參拜合祀二戰甲級戰犯的靖國神社時說，正為此努力營造環境，將爭取獲得盟國與周邊各國理解。

自民黨在四六五席的眾院獨得二三三席以上，將是自二○二一年十月大選以來，又一次單獨過半。ＮＨＫ八日報導，執政聯盟拿下眾院三分之二後，將掌握法案再表決及修憲動議所需的關鍵優勢，高市政權政治主導力預料大幅提升。

日本當晚八時（台灣時間當晚七時）投票截止後，ＮＨＫ發布出口民調，預測自民黨可望獲二七四至三二八席，執政聯盟有望共獲三○二至三六六席，即跨過總席次三分之二、三一○席門檻的機會濃厚。

另據日本讀賣新聞出口民調，自民黨有望取得三一八席，跨過三分之二門檻；維新會有望獲卅四席，執政聯盟有望取得共三五二席。主要在野黨部分，政治光譜及意識形態和自維兩黨較接近的國民民主黨與參政黨，有望分別拿下卅席及十五席。至於立憲民主黨、公明黨選前倉促成軍的「中道改革聯合」恐淪為最大輸家，僅四十七席。

小泉：對中立場不改變

日本防衛大臣小泉進次郎八日在開票不久後受訪時說，日本對中國大陸的基本立場不會改變，對話窗口始終保持開放，也將持續推進日本的安保政策，以防止區域衝突。

美國駐日大使葛拉斯已在社媒Ｘ發文恭喜高市勝選，他期待在美國總統川普重新提振美日夥伴關係的基礎，持續深化兩國合作。

日本總務省統計，截至八日傍晚六時的全國平均投票率為百分之廿六點○一，比上次二○二四年大選同一時刻低二點九七個百分點。提前投票部分，估計約二七○一點七萬人在一月廿八日到二月七日已完成提前投票，占全體選民兩成六一，創下日本國政選舉新高。

投票期間，日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民出門意願。關東地區八日廣泛降雪，截至上午十時，宇都宮市積雪達十三公分，埼玉市六公分，東京都心約四公分，不少選民冒雪投票。

各黨黨魁七日分赴各地最後拜票時，圍繞物價高漲對策、經濟政策、消費稅減稅，以及外交與安全保障等議題。此外，外國人政策也是大選焦點之一。

賴清德總統昨天透過社群平台Ｘ恭喜高市早苗在大選中取得勝利，賴總統說，「期待與您合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮」。

