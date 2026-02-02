日眾院大選自民黨選情看好 日媒民調：有望單獨過半

露出招牌微笑，揮手致意。日本眾議院大選已經如火如荼展開，首相高市早苗也搭上宣傳車，向民眾熱情拜票。

日本首相高市早苗1月27日時說：「我們必須推出強化經濟與日本國力的法案與預算，但在眾議院開議以前，我想要首先取得人民的信賴與背書。」

高市解散國會，最大的目的就是要在眾議院的465席中取得過半席次233席，以利政策推行。

有媒體民調顯示，自民黨在高市帶領下，在超過200個選區享有優勢，很有可能順利達成目標；如果再加上共組執政聯盟的維新會，甚至有可能斬獲300席以上。多家民調都顯示，高市支持度遙遙領先。

而由立憲民主黨與公明黨合併而成的「中道改革聯盟」，選情就相對低迷。兩黨在選前合計有167席，但現在無論是各選區或者比例代表方面都不樂觀，最壞的情況下，席次有可能直接砍半。

日本民眾鬼丸先生認為，「比如說談到外交，我覺得有時候堅守立場，展現力量很重要，我想有時候很重要，在這方面，高市體現出了個人風格，我覺得這是件好事。」

不過，國際媒體路透社也指出，高市早苗雖然坐擁高支持度，但有許多都是年輕人，而年輕人不但投票率普遍偏低，也並非自民黨的傳統支持者；此外，最近日本多地降下大雪，是否會影響選民出門投票的意願，仍然存在變數。

