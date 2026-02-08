日眾院大選落幕 民進黨祝賀執政聯盟勝選 盼深化台日民主夥伴關係

日本首相高市早苗。 圖：翻攝自自民黨YT

[Newtalk新聞]

日本今（8）日完成眾議院大選，選舉結果底定。民主進步黨晚間發表聲明表示，對日本順利完成選舉表達誠摯祝賀，並恭喜高市早苗所領導的執政團隊，以及自由民主黨與執政聯盟夥伴日本維新之會在選舉中獲得日本人民再度託付。

民進黨指出，高市早苗首相在政策上持續強化日本防衛力量，並延續安倍前首相所推動的印太安全與區域合作路線，展現積極且穩健的治理方向，相關立場長期受到台灣社會高度關注。民進黨也期待，高市首相在完成國會相關程序後，持續帶領日本穩健前行。

廣告 廣告

民進黨進一步表示，日本政府當前的政策方向，與總統賴清德多次強調透過經濟安全、供應鏈合作強化區域穩定，並與理念相近國家攜手維護和平的治國理念高度契合。台灣與日本同為民主陣營的重要夥伴，在面對快速變動的區域情勢時，雙方在價值與責任上展現高度一致性。

民進黨強調，台日雙方長期共享自由、民主、人權與法治等核心價值，在經貿、科技、安全、文化及民間交流等層面，皆維持緊密且實質的合作關係。未來期盼台日關係持續深化，攜手因應區域與全球各項挑戰。

民進黨也表示，未來將持續與日本各政黨保持密切交流與合作，共同強化台日民主夥伴關係，為印太地區的和平、穩定與繁榮，持續做出積極且具體的貢獻。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數

日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線