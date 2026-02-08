日眾院大選輾壓在野黨！賴清德祝賀高市早苗：選民認可她執政能力

自民黨在眾院選舉大獲全勝，總統賴清德以日文親自祝賀高市早苗。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 日本眾議院大選落幕，由日本首相高市早苗領導的自由民主黨與日本維新會組成的執政聯盟8日取得壓倒性勝利，對此，總統賴清德晚間也表達祝賀並強調，自民黨這次勝選，體現了日本選民對高市早苗領導能力和遠見卓識的信任與期望，這既是對她執政能力的認可，也是對她致力於國家長遠發展的承諾的有力支持。

本次眾院選舉共競逐465席（單一選區289席、比例代表176席），選前自民198席、維新會34席，合計232席。高市早苗挾高民意支持提前解散國會，孤注一擲的結果換得壓倒性勝利，自民黨單獨拿下316席，突破眾議院2/3，是日本戰後單一政黨取得的最多議席。

高的高支持率成為自民黨豪奪3分之2席次的最大助力，不僅政權更加穩固，甚至達到提出修憲動議的門檻。她預計在本月召開的特別國會再次獲得指名為首相，成立高市第2次內閣。對此，賴清德晚間表示，他謹向高市早苗在眾議院選舉中獲勝表達衷心的祝賀，這次勝選體現了日本選民對高市領導能力和遠見卓識的信任與期望。

賴清德指出，這既是對高市執政能力的認可，也是對她致力於國家長遠發展的承諾的有力支持。期待與高市合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮，賴清德說：「願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康」。

