【日眾院大選】執政聯盟壓倒性勝利 高市早苗續掌政權

記者施欣妤、賴韋廷／綜合報導

日本眾議院8日舉行投開票，自由民主黨與日本維新會組成的執政聯盟取得壓倒性勝利，自民黨更單獨取得過半席次。至23時20分截稿前，執政聯盟已取得至少335席（逾3分之2席次），顯示民眾高度支持首相高市早苗的執政表現。對於日本眾議院開票結果，總統賴清德晚間透過社群平臺X恭賀高市早苗首相取得勝利，期待臺日持續合作，促進印太區域的和平與繁榮。

嚴冬大選 提前投票數創新高

現年64歲的高市去年10月當選自民黨總裁後出任首相，隨著民調支持率高升，在就任僅3個多月即宣布解散國會，希望藉此推動執政聯盟取得眾議院465席的過半數233席，以利未來推動各項施政，履行重大經濟與財政轉向等承諾。她在選前也矢言，若執政聯盟失去過半席次，將下臺以示負責。

此次是日本罕見在嚴冬舉行大選，部分地區8日遭遇破紀錄降雪，也使現場投票率較2024年的眾院大選降低約3.31%。但另一方面，今年提前投票的人數則超過2700萬人，占整體選民人數的26.1%，較上屆大選增加5.93%，創下新高。

《日本經濟新聞》報導，此次共有1284名候選人角逐465個席位，其中包括289個單一選區和176個比例代表制席位。執政聯盟選前席次為自民黨198席、日本維新會34席，共232席。此次選舉，自民黨單獨取得過半席次，至截稿前已達302席，維新會則取得33席，將有利於高市內閣未來推動各項施政措施。

逾2/3席次 已達修憲門檻

相關報導指出，此次執政聯盟取得超過310席，逾3分之2席次的意義重大，不僅能更加順利地推動各項法案，更已達到修憲門檻，可針對安保政策等關鍵議題進行改革。此外，執政聯盟目前在參議院雖為少數執政，但即使法案遭到參議院否決，也能透過眾議院重新表決通過，預期將牢牢掌握立法主導權。

自由民主黨與日本維新會組成的執政聯盟取得壓倒性勝利，高市將繼續執政。（達志影像／美聯社）