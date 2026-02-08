日眾院改選上午投票率下滑約3％ 高市坐鎮官邸盯選情

日本將於2月8日舉行眾議院改選投票，自民黨總裁、首相高市早苗2月7日在東京掃街拜票，為選戰作最後衝刺。路透社



日本眾議院改選投票今日（2/8）登場，將考驗去年10月上台的高市內閣是否獲得信任，選情大勢預計將於深夜趨於明朗。日本首相高市早苗則已於5日完成投票，今日上午坐鎮官邸，緊盯選情發展。

高市早苗上月宣布解散國會後，經眾議院公告，於當地時間上午7時（台灣時間上午6時）起在全國各地展開投票。日本總務省統計，截至上午11時，全國平均投票率為7.17%，較2024年的上屆選舉少了3.26個百分點。

除部分地區外，投票將於今晚8時（台灣時間晚上7時）截止並進行開票。總務省數據也顯示，從公告隔日起至6日為止，各地小選區（單一選區）已有約2079萬人完成提前投票，約佔總體選民人數的20％。

廣告 廣告

日本共同社指出，本此選戰將有1284名候選人角逐眾議院的465個席位，包括單一選區的289席，以及比例代表的176席。其中，女性候選人達313人，比例達24.4%創歷史新高。

投票當天，日本朝野各黨黨魁不是在家休養，就是親自投票，靜待選民的「審判」。高市早苗已於5日完成缺席投票，今日上午全然在首相官邸度過。

高市在短短12天的選戰內，向選民強調政策將轉向「負責任的積極財政」，對危機管理與成長領域進行投資。執政黨自民黨更提出為期兩年的食品消費稅「歸零」政策。

在野「中道改革聯合」共同代表野田佳彥則在自家選區千葉縣船橋市赴投票所投下神聖一票。他此前主張，將運用政府持有資產的收益，作為永久性食品消費稅「歸零」的財源。

更多太報報導

高市早苗「寒冬奇襲」政治博弈 專家：眾院選舉變「首相選舉」

日本眾院大選登場 高市早苗將壓倒性大勝！可望拿下300席

日本眾院選前之夜朝野催票 高市早苗警告勿樂觀翻盤