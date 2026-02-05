日眾院改選前夕川普力挺高市早苗 民調估執政聯盟囊括逾6成席次

日本將舉行眾院大選，美國總統川普發文力挺日相高市早苗。

日本眾議院選舉8日將投開票，美國總統川普在社群發文力挺日本首相高市早苗，表示兩人下個月將會晤。另外，一項民調顯示，由自由民主黨與日本維新會組成的日本執政聯盟，有望在大選中拿下465席中的300多席。（戚海倫報導）

高市早苗去年10月當選自民黨總裁（也就是黨主席），之後在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上第一位女首相。如今日本眾議院8日將投開票，美國總統川普今天在社群平台發文，力挺高市，還提到3月19日，兩人將會在白宮會晤。

廣告 廣告

川普說，「這次選舉的結果，對日本的未來非常重要」，高市已經證明，她是堅強、有力、睿智的領導人，她真心愛護自己的國家。川普說，先前訪問日本時，對高市印象深刻。「作為美國總統，很榮幸能給予她，和她備受尊敬的聯盟完全而且徹底的支持，她不會讓日本人民失望」。

日本日經新聞的選戰後期民調顯示，由自由民主黨與日本維新會組成日本執政聯盟，有望在8日舉行的眾議院選舉中，拿下465席中的300多席。而由立憲民主黨與公明黨組成的新興在野黨「中道改革聯盟」席次，則可能從現有的167席減半到大約80席。