日眾院改選可以贏更多？自民黨壓倒性勝利 卻因一事讓出14席

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，民眾帶孩子投票。路透社



在首相高市早苗的高人氣加持下，自民黨在日本眾議院改選中斬獲超過三分之二席位，取得壓倒性勝利。然而，日本媒體發現，儘管自民黨贏得大量選民支持，但由於其在比例代表名單登記的人數不足，最終讓出14席給其他政黨。

本次選戰共有1284名候選人角逐眾議院的465個席位，其中包括單一選區的289席，以及比例代表的176席。自民黨在8日的投開票中獨力贏得316席，超過總席次三分之二的310席，堪稱壓倒性勝利，在比例代表的席位更奪得67席。

廣告 廣告

然而，綜合日本放送協會（NHK）、《每日新聞》等日本媒體報導，若以得票數計算，自民黨本來可以在此次選戰中斬獲81席，但因為比例代表名單登記的候選人數不足，最終在4個選區讓出14席給其他競爭政黨。

這也意味著，自民黨本來有可能在此次選戰中笑納330席。這是因為許多自民黨候選人同時角逐單一選區與比例代表名額，但在重複當選的情況下，導致選區出現席位未能完全匹配得票數的情形。

在南關東選區方面，自民黨雖然斬獲足以贏得10席的選票，但名單候選人短缺6席，因此將剩餘席位分配2席給中道改革聯合，日本維新會、國民民主黨、令和新選組及「未來團隊」則各獲1席。

自民黨在東京選區雖獲得足以贏得8席的票數，但名單人數僅夠填補5席，因此將剩餘席位分配給中道改革聯合2席，國民民主黨、參政黨及「未來團隊」各1席。另在北陸信越選區以及中國選區同樣因名單候選人不足，故分配2席給中道改革聯合及日本維新會1席。

無獨有偶，在野的「未來團隊」雖在近畿區獲得足以確保兩席的票數，但由於比例代表名單上的兩名候選人，因在重複參選的單一選區未能取得有效票數的10%而遭除名，導致原本應由未來團隊取得的兩席，分別由中道改革聯合與日本維新會收下。

更多太報報導

高市狂勝反映日本渴望強硬領袖 距離修憲擁軍只差這兩關

中間選民轉向、年輕世代支持 出口民調揭高市壓倒性勝選關鍵

川普恭賀高市早苗壓倒性勝選 讚提前選舉「大膽且明智」