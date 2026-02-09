日眾院改選可以贏更多？自民黨壓倒性勝利 卻因一事讓出14席
在首相高市早苗的高人氣加持下，自民黨在日本眾議院改選中斬獲超過三分之二席位，取得壓倒性勝利。然而，日本媒體發現，儘管自民黨贏得大量選民支持，但由於其在比例代表名單登記的人數不足，最終讓出14席給其他政黨。
本次選戰共有1284名候選人角逐眾議院的465個席位，其中包括單一選區的289席，以及比例代表的176席。自民黨在8日的投開票中獨力贏得316席，超過總席次三分之二的310席，堪稱壓倒性勝利，在比例代表的席位更奪得67席。
然而，綜合日本放送協會（NHK）、《每日新聞》等日本媒體報導，若以得票數計算，自民黨本來可以在此次選戰中斬獲81席，但因為比例代表名單登記的候選人數不足，最終在4個選區讓出14席給其他競爭政黨。
這也意味著，自民黨本來有可能在此次選戰中笑納330席。這是因為許多自民黨候選人同時角逐單一選區與比例代表名額，但在重複當選的情況下，導致選區出現席位未能完全匹配得票數的情形。
在南關東選區方面，自民黨雖然斬獲足以贏得10席的選票，但名單候選人短缺6席，因此將剩餘席位分配2席給中道改革聯合，日本維新會、國民民主黨、令和新選組及「未來團隊」則各獲1席。
自民黨在東京選區雖獲得足以贏得8席的票數，但名單人數僅夠填補5席，因此將剩餘席位分配給中道改革聯合2席，國民民主黨、參政黨及「未來團隊」各1席。另在北陸信越選區以及中國選區同樣因名單候選人不足，故分配2席給中道改革聯合及日本維新會1席。
無獨有偶，在野的「未來團隊」雖在近畿區獲得足以確保兩席的票數，但由於比例代表名單上的兩名候選人，因在重複參選的單一選區未能取得有效票數的10%而遭除名，導致原本應由未來團隊取得的兩席，分別由中道改革聯合與日本維新會收下。
更多太報報導
高市狂勝反映日本渴望強硬領袖 距離修憲擁軍只差這兩關
中間選民轉向、年輕世代支持 出口民調揭高市壓倒性勝選關鍵
川普恭賀高市早苗壓倒性勝選 讚提前選舉「大膽且明智」
其他人也在看
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
台南「換妃」傳言不斷 王鴻薇：恩怨未解是關鍵
民進黨在上月15日公布台南市長初選結果，立委陳亭妃以60.85%勝過林俊憲的58.16%，兩者相差2.69個百分點後出線。然而即便身兼民進黨主席的總統賴清德已正式提名陳亭妃，台南地方仍持續出現「換妃」的雜音，國民黨立委王鴻薇分析，關鍵在於陳亭妃與林俊憲長期累積的恩怨至今未獲妥善化解。
嘉義市議員選戰震撼彈 黃敏惠力挺侄子黃政融參選
嘉義市長黃敏惠7日證實，親侄子黃政融將投入年底嘉義市議員選戰，參選西區議員席次，為地方政治投下震撼彈。黃敏惠表示，侄子從小看她投入公共服務，也想要傳承這份精神，這是年輕人自己的決定，身為民主聖地的嘉義市，她當然支持年輕人參政的機會。
國民黨最年輕發言人出戰 楊智伃投入松信議員初選
國民黨前發言人楊智伃今日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉，強調年輕世代上陣不是明天，就是現在。面對黨內初選，楊坦言若沒有民意的基礎，無法回到地方服務，正義只會停留在空氣中，現已準備好代表年輕世代傳承戰力。至於會不會找前國民黨主席朱立倫站台，楊智伃說接下來會邀請非常多重量級來賓一起來推薦自己。
高市早苗今沒露臉？日媒：已提前投票 逾2千7百萬人提早投
日本眾議院選舉今正式投票，各黨黨魁動向各界關注，其中日本首相、同時也是自民黨總裁高市早苗，已完成不在籍投票，今並未在投票所露面。
陳嘉宏專欄：從江啟臣的處境看國民黨的紅統不歸路
國民黨決定遲至三月底才完成下屆台中市長參選提名，這件事讓許多人對江啟臣此刻的處境感到不可思議。首先，江啟臣是國民黨內準備最久的台中市長參選人，即使在8年前他也只是以極微小的民調差距輸給盧秀燕；其次，江啟臣的民調仍領先他的主要競爭者楊瓊瓔有一大段距離，結局幾乎很難有懸念；第三、在勝負如此清楚的情況下還拉長民調期程，只會增加黨內整合的難度，更遠遠落後於早就起跑近半年的民進黨對手何欣純，對選舉造成不可測的風險，作法完全不符常理。
澎湖年底選戰人選出爐！民進黨縣黨部公布完整名單
民進黨澎湖縣黨部今（7）日召開縣黨代表大會，公布2026年底地方選舉提名名單。繼4日中執會正式提名澎湖縣長陳光復代表角逐連任後，縣黨部一致支持陳光復及馬公市長黃健忠連任，並公布年底議員、代表選戰提名參選人名單。
盧秀燕指三月民調太晚 鄭麗文不甩：按遊戲規則｜#鏡新聞
國民黨台中市長人選傳出三月進行民調，台中市長盧秀燕喊太晚，但黨主席鄭麗文卻強硬回應，按照規矩走，不會因人設事，也藍營基層看了非常焦慮。對比民進黨參選人何欣純穩紮穩打，總統賴清德一個月內更是多次南下台中全力輔選，今天(2/8)中午賴總統特地到何欣純競選辦公室，與黨公職進行座談，希望能夠奪回台中執政。
黃國昌跑淡水掃街拉抬民調 蘇巧慧赴新店深藍選區拜年
國民黨新北市長誰來參選，還沒有進度，民進黨參選人蘇巧慧，和民眾黨參選人黃國昌，已經先起跑，周末都頂著寒風，前往掃街拜票，爭取攤商和民眾支持，蘇巧慧踏進選民結構偏藍的新店市場拔樁，黃國昌則來到淡水老街拜年，黃國昌表示，他正在等跟國民黨提名的參選人，共同討論政見願景。 #黃國昌#淡水掃街#蘇巧慧#新店
「吸票王」高嘉瑜回鍋港湖參選議員 何孟樺坦言壓力大盼鄉親支持連任
年底地方選舉腳步逼近，民進黨台北市議員黨內初選也正式開跑，並預計於春節後進行民調，決定各選區最終出戰名單。其中，高嘉瑜於2024年立委選戰中，在三腳督局勢下競選連任失利，如今領表登記參與市議員初選，盼重返港湖選區，繼續為地方服務，動向備受矚目。高嘉瑜過去以高...
韓國瑜幕僚參戰！ 北市「松信」藍優勢區 新人搶破頭
台北市 / 綜合報導 國民黨松山信義區市議員初選大爆炸，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今(7)日上午正式宣布參選，韓國瑜第一時間轉發力挺子弟兵，而許原榮還有另一個身分，是在前立委費鴻泰辦公室擔任主任長達23年，但立委徐巧芯子弟兵也動作頻頻，若最後也參與松信初選，被解讀將上演芯費大戰2.0。國民黨台北市議員擬參選人許原榮說：「你好，謝謝，懇請大家支持。」國民黨台北市議員擬參選人李煥中說：「你好，我是新人煥中。」兩組議員擬參選人同時率領團隊，現身北市南京公寓市場掃街，其中韓國瑜辦公室主任許原榮，今(7)日一早正式在社群宣布參選，還找來立委王鴻薇幫忙站台。立委(國)王鴻薇說：「因為我自己過去擔任台北市議員，所以那個時候，原榮其實對我們的幫忙非常非常多，所以對我來講，現在是一個投桃報李的時刻。」有「地方母雞」加持許原榮氣勢似乎更勝一籌，同場較勁的富錦里里長李煥中則是單打獨鬥。國民黨台北市議員擬參選人李煥中說：「因為上週王鴻薇委員有跟我一起走草埔市場，所以今天的話其實是在南京市場是第二站，所以說(同場許原榮)那是一個不期而遇。」攤開松信選區原先五席議員中，王鴻薇和徐巧芯已經選上立委空出兩席，也成為藍營新人一級戰場，不只許原榮和李煥中，前國民黨發言人李明璇和楊智伃，青工會總會長滿志剛，都已經表態爭取，另外也傳出立委徐巧芯辦公室主任陳暉可能參戰。然而許原榮曾任前立委費鴻泰辦公室主任長達23年，若對上陳暉是否上演芯費大戰2.0？國民黨台北市議員擬參選人許原榮說：「選舉就是一個競爭嘛，那競爭難免會有一些摩擦，基本上，我不覺得黨內有存在這種無謂的，那個什麼，什麼(芯費)之戰的一個延續。」國民黨議員初選，擬參選人各自卯足全力爭取出線。 原始連結
藍營新竹縣長選戰民調混亂 黃揚明：若失守黨主席要負全責
國民黨在新竹縣長初選陷入混戰，美麗島電子報民調顯示三腳督對決中，徐欣瑩以32.3%暫時領先鄭朝方27.3%及陳見賢16.5%。然而國民黨初選爭議持續延燒，資深媒體人黃揚明痛批國民黨中央無能，更直言若新竹縣失守，「黨主席須負百分之百的責任」。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。