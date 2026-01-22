即時中心／綜合報導

日本自民黨昨（21）日正式公布眾議院大選選舉公約，內容橫跨外交安保、經濟改革等多個面向。其中，在區域安全議題上，再次明確點出「台灣海峽和平穩定重要性」，強調全面強化「對武力片面改變現狀」和「經濟壓迫行為」的應對能力，展現日本政府一貫的堅定立場。

根據《中央社》報導，自民黨在官網公布的眾院總選舉公約，以「讓日本列島強韌富足」為題，全面展現高市早苗所提倡的「負責任的積極財政」路線。在外交政策上以「日美同盟」為基軸，強力推動「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）戰略，並策略性運用政府開發援助（ODA）與安全保障能力強化支援（OSA），加強與共享自由、民主、法治等基本價值的志同道合國家與地區，以及全球「南方國家」的合作關係。

在安全保障方面，公約明確指出，面對中國持續擴充軍備、北韓推進核武與飛彈開發，以及俄羅斯入侵烏克蘭等情勢，地緣政治緊張已成常態；日本將以毅然態度面對現實威脅，堅決守護國民生命與財產，以及領土、領海與領空安全。

針對中國，自民黨表示將透過開放對話，致力於建立建設性且穩定的關係；但對於挑釁行為，將保持冷靜且堅定的應對態度，並重申台灣海峽和平與穩定的重要性。同時將致力於確保稀土等重要礦物的穩定供應，打造不屈服於他國經濟威嚇的日本。

經濟政策方面，主張在確保財政永續的同時，透過大膽投資帶動經濟成長，形成投資與成長的良性循環，並穩健降低政府債務占GDP比重，以維持市場信賴；並針對人工智慧（AI）、半導體等17個戰略領域集中投資。民生議題上則提出消費稅減稅，研議2年內將飲食類食品排除在消費稅課稅對象之外，並透過「國民會議」加速討論財源與實施時程。教育方面，則將以高中學費無償化為契機，透過新的財政支援，推動高中教育改革。

同時自民黨主張檢討眾議院選舉制度，以削減一成為目標減少眾議院議員席次，同時在「與其禁止不如公開」的原則下，強化政治資金的透明性與公開性。憲法議題上，則表明將積極推動包括明記自衛隊在內的4項修憲內容，並加強對國民的說明。

在外國人政策上，自民黨將正面回應國民的不安與不公平感，重新檢討外國人取得住宅與土地的相關規定，從安全保障等層面消除國民的疑慮，同時完善相關環境，使外國人能成為日本社會的一員，理解並遵守日本文化與規範。

原文出處：快新聞／日眾院改選在即！自民黨公布大選公約 強調台海和平穩定重要性

