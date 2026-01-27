日眾院改選在即！陸官媒撰文砲轟：「新型軍國主義」威脅和平

日本眾議院將於下月8日改選，陸媒《人民日報》今發表評論文章抨擊，日本推動「新型軍國主義」已不再是「危險苗頭」，而是對地區與世界和平的現實威脅，國際社會必須高度警覺。

日本首相高市早苗。

這篇發表於國際欄目「鐘聲」的文章指出，日本將大陸加強對軍民兩用物項出口管制，污名化為「經濟脅迫」，「這種顛倒黑白的論調，恰恰暴露了日方拒不反思自身錯誤、執意在危險道路上越走越遠的頑固立場。」

文章指出，日本新型軍國主義已不只是「危險苗頭」，而是「現實威脅」，「日本領導人在台灣問題上發表錯誤言論，公然向中方發出武力威脅，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，性質和影響極其惡劣。」

文章稱，尤其值得警惕是日本的擁核企圖，「一段時間以來，日方不斷推動修改無核三原則，其政客屢次公開發表擁核言論。這不僅是對國際核不擴散體係的嚴重挑戰，也徹底背離了日本自我標榜的走和平發展道路的承諾。」

文章並砲轟，「頗具諷刺意味的是，日方一面宣稱有必要通過對話解決日中之間的問題，一面在涉及中國核心利益和重大原則問題上持續挑釁，其言行相互背離，持續透支著日本的國家信譽。」文章痛批，「國際社會特別是地區國家早已看清日方的虛偽面目，決不會允許日本新型軍國主義破壞來之不易的地區和平穩定大局。」

