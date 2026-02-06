日眾院改選川普表態挺高市 翁履中示警：形同政治信用卡

日本眾議院大選將於8日舉行，美國總統川普（Donald Trump）5日在社群平台發文，公開力挺日本首相高市早苗「堅強、有力且睿智的領袖」，美日關係亦引發外界關注。對此，旅美學者翁履中表示，川普此時背書高市，實際助益有限，但川普的背書形同一張「政治信用卡」，收下支持的同時，也意味著未來必須在國際舞台付出相應代價。

翁履中今在臉書分析，日本自民黨民調領先，高市幾乎篤定勝選，也正因如此，川普此刻背書，對高市而言其實幫助有限，但卻沒有拒絕空間，只能感恩、收下、點頭微笑。不過，這也是川普時代要特別小心的，因為重點不會是川普給你什麼，而是你收下之後「欠了他什麼」。

翁履中解釋，「簡單說，川普的背書像政治信用卡：關係好的時候額度沒有上限，但利息一定要還。」這張卡的本質不是友誼，而是權力和利益。川普公開背書的瞬間，就等於在國際舞台上宣告：「你被視為我支持才成功的人、我的小夥伴、我的交易對象。」

不過，川普所期待的回報代價，至少有兩種「利息」要付。翁履中續指，第一層利息，是同盟承擔成本增加，用安全議題換經濟條件，用經濟條件再反過來綁住安全承諾。第二層利息，是對中與台海的政策上，必須受美國「制約」。川普支持高市的同時，也提醒日本不要過分刺激北京。

「這透露川普的核心思維：嚇阻可以，失控不行，節奏不能讓美國掌握不住」，翁履中強調，對高市而言，日中關係在勝選後，一樣會是難走的鋼索：因為一邊要滿足支持她的強硬派，一邊要承受北京壓力，同時還要符合川普的「可控劇本」。

翁履中也示警台灣，川普背書高市，說明現在的美國政府不只會「點名」外國不配合的政黨，也會「背書」他認定願意配合的夥伴。川普的邏輯其實很一致，只要能讓他國更配合美國利益，任何傳統外交框架都可以先擱置，甚至把外交互動改造成「美國獲利的機會」，能不能把對他國造成的政治影響，變成談判的籌碼。

