日眾院改選慘崩逾百席 「中道改革聯合」兩主席將請辭

2026年2月8日，日本在野聯盟「中道改革聯合」在眾議院選舉中面臨慘敗，共同代表野田佳彥（左）與齊藤鐵夫舉行記者會。路透社



日本眾議院昨日（2/8）改選結果出爐，自民黨獨力拿下超過三分之二席位，取得歷史性的壓倒性勝利，在野的中道改革聯合則較選前銳減逾百席，預計共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫將在今日（2/9）宣布辭職。

自民黨在此次眾議院選舉中單獨贏得316席，超過總席次三分之二的310席，日本放送協會（NHK）指出，這是第二次世界大戰後首度有政黨在眾議院獨力取得三分之二以上的席位，堪稱歷史性的壓倒性勝利。

日本首相高市早苗在NHK的開票節目上表示：「我們主張轉變經濟和財政政策，推行『負責任的積極財政』。我們將在力所能及的領域推進改革，對於能獲得在野黨支持的部分則將積極尋求合作。」

她還表明，將在國民會議加快討論「食品暫免消費稅兩年」的議題，而這是自民黨競選時做出的承諾之一。

日本政府與執政黨計畫下週召集特別國會，進行首相指名選舉，正式組成第二屆高市內閣，同時將全力推動因解散國會與總選舉而延宕審議的新年度預算案，爭取早日通過。

另一方面，由立憲民主黨與公明黨組成的在野聯盟「中道改革聯合」在選舉中慘敗，席位從選前的172席銳減至49席，喪失超過100個席位。

中道改革聯合共同代表（黨主席）野田佳彥在記者會上表示：「遭遇如此慘敗，我的責任極其重大，萬死難贖。」另一共同代表齊藤鐵夫則強調：「我們必須為當初決定脫離各自政黨、在『中道』旗幟下集結的決策承擔責任。」

NHK指出，中道改革聯合已決定今日召開役員會（幹部會議）商討後續對策，野田與齊藤兩位共同代表預計將宣布辭職。

