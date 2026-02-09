日眾院改選自民黨獲316席次 多數小黨區域席次掛零

而由立憲民主黨、公明黨組成的中道改革聯合則是遭遇重創，席次大幅萎縮，從選前的167席掉到只剩49席，2位共同代表野田佳彥以及齊藤鐵夫，今日也宣布請辭。高市早苗為繼安倍晉三之後，權力最為集中的日本首相，而內閣在短期內也不會有重大的人事異動，確保政策的連貫性與執行力。

從大老級的麻生太郎到新生代的小泉進次郎、森下千里，自民黨不少候選人的競選總部，持續傳出萬歲歡呼的聲音。根據日本媒體統計的開票結果，執政聯盟的自民黨，光是選區的眾議員席次就拿下249席以及政黨比例代表67席，總數316席，而維新會藉著橫掃大阪府，加上政黨比例代表也獲得36席，使得執政聯盟在下屆眾議院，佔有超過四分之三的絕對優勢。

廣告 廣告

日本防衛大臣小泉進次郎表示，「這次勝選都靠大家幫忙，對此我心中充滿了感謝。」

被各方公認居首功的首相高市早苗，在自民黨總部為當選名單貼上紅花以示慶賀之外，也宣示未來仍將尋求朝野合作。

日本首相高市早苗指出，「執政團隊要有重大的政策轉變，要堅定地往前邁進。我們將堅定地推進政策政綱，另外我也呼籲在野政黨能夠支持，朝野共同合作。」

最大在野黨，選前才由立憲民主黨與公明黨合併的中道改革聯合，在自民黨超強母雞高市早苗的旋風之下，選區議員只獲得7席，比例代表還是靠著自民黨提名不足，意外分到多餘席次，總數才有49席，其他小黨的選情也相當慘澹，從右派的參政黨到左派的共產黨、社民黨，選區議席全部掛零。

中道改革聯合共同主席野田佳彥表示，「這次大選大敗的責任，我身為黨代表（共同主席），確實該負最大責任，而且是罪該萬死的重大責任。」

值得一提的是，前一屆2024年的大選，因為涉入政治獻金登載不實而敗選的自民黨丸川珠代，本屆上演復仇記，打敗2年前的對手，代表中道改革聯合的松尾明弘。

日本自民黨眾議員當選人丸川珠代指出，「每一票都有如千斤之重，每一位支持者的想法我都銘記於心，以此來推進今後的政治。」

當然，還有演藝人員、賽車皇后出身的森下千里，以現任環境大臣政務官身分，由比例代表轉往選區而連任成功。

日本環境大臣政務官森下千里表示，「今後還要懇請大家一起攜手，為我們宮城縣而努力，我們一起努力讓日本變得更強大，謝謝大家。」

旅日美國學者霍爾認為，高市早苗是以正面的訊息獲得高支持率，帶動自民黨的選情。日本媒體統計顯示，自民黨這次拿下316席，除了創下首次有單一政黨跨越三分之二絕對多數，也是堪稱高市天花板的歷史新高。

對於自民黨這次的壓倒性勝選，力挺高市早苗的美國川普政府，財政部長貝森特在電視專訪中，還刻意轉移話題表達慶賀之意。

美國財政部長貝森特指出，「川普總統上週才表達力挺她，稱她是了不起的盟友，與川普總統有很好的交情。而日本能夠強大，美國在亞洲也能強大。」

由於高市早苗去年在國會答詢時，有關「台灣有事」的發言持續引發中國反彈，北京民眾認為未來的日中關係，必定受到負面影響。