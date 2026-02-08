日眾院改選遇大雪 東京築地大橋連環撞6傷、藍寶堅尼駕駛落跑

2026年2月8日，日本眾議院選舉投票當天遇上降雪天氣，東京的築地大橋發生多車相撞事故，造成6人受傷。翻攝NHK



日本眾議院提前改選今日（2/8）舉行投開票，但受強勁冷空氣影響，多地大範圍降雪，就連東京市中心積雪也達到4公分之高，凌晨更傳出多車相撞事故，造成包含2名警員在內的6人受傷。

日本眾議院選舉投票於當地時間上午7時（台灣時間6時）在全國近4.5萬個投票所展開，計票工作最快將於今晚8時開始，9日凌晨前即可掌握大勢走向。

部分偏遠地區已在昨日前提前投票。日本放送協會（NHK）指出，截至6日，全日本提前投票人數已超過2079萬人，約佔所有選民的20%，較2024年眾議院選舉同期增加436萬人。

然而，受強勁冷空氣和低氣壓影響，今日天氣不作美，山陰、近畿北部和北陸地區的降雪量迅速增加，日本氣象廳分別於上午7時左右和9時27分發布鳥取縣、福井縣的「大雪預警」，降雪量達30至40公分左右。

不僅是沿日本海地區遭遇大雪，就連關東南部地區的降雪將在今日中午前後達到高峰，在隔日上午之前的24小時內，平原地區降雪量預計將達到8公分。截至上午10時，東京市中心積雪已達4公分，千葉市和埼玉市亦分別達5公分和6公分。

疑受大雪影響，東京中央區的築地大橋於今日凌晨4時20分左右發生計程車與轎車相撞事故。而當警員趕抵現場後，又有一輛藍寶堅尼（Lamborghini）跑車撞上巡邏車與計程車，跑車駕駛隨後棄車逃逸。

隨後，一輛轎車因大橋堵塞煞車不及，又與另一輛車相撞，3次相撞事故共造成包括2名警員在內的6人受傷。警方認為，事故可能是因為降雪導致能見度降低或車輛打滑所致，目前正在調查事故的詳細原因。

