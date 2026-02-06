日眾院改選…川普力挺高市 投資人搶布局「高市交易」

日本將於8日改選眾議院，美國總統川普5日公開表態「全面支持」首相高市早苗，並證實高市將在3月訪問白宮，為現任美國總統極罕見公開表態支持日本特定候選人。民調顯示高市領導的執政聯盟有望拿下逾六成席次，出現對日本匯債最有利結果，投資人也開始布局「高市交易」將回歸。

川普寫道，日本將於8日舉行「對未來極為關鍵的立法選舉」，高市已證明自己是「強而有力且睿智的領導人」，並稱期待3月19日在白宮接待她來訪。

川普在Truth Social發文表示，「日本將在2026年2月8日周日舉行一場重要的國會選舉，這場選舉結果對日本未來非常重要，高市早苗首相已證明她是強大、有力且睿智的領袖，我期待在3月19日接待高市首相」。

雖然川普作風與歷任美國總統不同，但一國領袖在另一國大選前公開支持該國特定政治人物，極為罕見，可能牽動日本選民意向。

日經新聞在川普發文前做的民調顯示，高市領導的自民黨與日本維新會執政聯盟，有望在465席的眾院拿下超過300席，自民黨就可望獲得261席，給予高市推行政策更多後盾。

分析師認為，執政聯盟大獲全勝，可能是日本匯債市最佳情境，因為高市的支出立場比在野陣營還略顯保守，她不必與主張推動擴大減稅與支出的在野黨協商妥協，但基於高市仍要加碼開支，日本超長債賣壓可能還會維持一陣子。她也擁有更多空間能回應市場壓力。

