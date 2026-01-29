日眾院改選！民調揭自民黨有望獨立過半 「中道改革聯合」恐大失血

2026年1月27日，日本眾議院公告提前改選，自民黨總裁、首相高市早苗偕日本維新會代表吉村洋文在東京街頭發表演說。路透社



日本眾議院改選開跑，最新民調顯示，執政黨自民黨有望在2月8日的投開票中斬獲更多席位，從選前的198席超越233席過半數門檻，而由在野黨立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」席位則有可能從選前的167席出現下滑。

《日經新聞》昨日（1/28）深夜公布27日至28日透過電訪及網路調查的民調結果，並結合採訪內容分析初步選情指出，自民黨在小選區的289個席位中，有近40%被看好勝選，有望橫掃西日本的山口縣、德島縣及熊本縣。

民調顯示，自民黨在超過150個選區與其他政黨候選人展開激烈角逐，而在約100個選區保持領先優勢。還有許多選區勢均力敵，選情因此陷入膠著。

而將全國劃分為11區的比例代表制176個席位中，自民黨預期將囊括70席，超越2024年選舉時贏得的59席。《日經新聞》指出，自民黨已逼近確保「穩定多數」所需的243席門檻，這是任命眾院所有委員會主席的必要條件。

身兼自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗，已將執政聯盟自民黨與日本維新會獲得多數席位視為贏得大選的基準。選前自民黨在眾院掌握198席，日本維新會則有34席，合計232席，距離過半數僅差1席。

然而，日本維新會在早期民調中表現欠佳，可能失去部分席位。該黨雖然有望在傳統票倉大阪保住席位，但在其他大部分地區則陷入苦戰，其比例代表制席位也預計將從原先的15席有所下滑。自民黨內已出現「爭取單獨過半」的呼聲。

與此同時，22日成立的「中道改革聯合」則可能面臨席位流失、跌破100席的風險。另一在野黨「國民民主黨」預計將保住原有27席中的多數席次，並在比例代表制中取得近20席。

在去年參議院選戰中取得大幅進展的極右翼民粹政黨「參政黨」，預計將在此次眾院改選中從原先的3席增至約10席。該黨雖然在小選區推出182名候選人，但目前尚未出現被視為有望勝選的熱門人選。

高市早苗23日以「接受選民審判」為由，宣布解散國會，日本眾議院於27日公告提前改選，為期12天的選戰正式開跑，成為日本在第二次世界大戰結束後的最短選戰。高市強調，自民黨與日本維新會如果沒有取得過半席次，她將辭去首相職務。

