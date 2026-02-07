日眾院改選！ 高市輔選衝刺1／展現鐵娘子精神！ 選前一天高市連幫4候選人站台

日本眾議院大選明（8日）登場，身兼自民黨總裁的日本首相高市早苗勤跑活動。（資料照，AP）

日本眾議院大選明（8日）登場，身兼自民黨總裁的日本首相高市早苗，選前最後一天仍勤跑活動，在東京一整天下來幫4名黨內候選人站台，高市也透過自民黨YouTube頻道發影片拉票，呼籲支持者不要因為選情樂觀就不去投票，並說她會努力到最後的最後。

日本首相高市早苗：「大家好，在颳風寒冷之中站著，真的很謝謝你們」。身兼自民黨總裁的日本首相高市早苗把握眾議院大選投開票前最後一天，7號從下午到晚上在東京連跑4場活動，替4名黨內候選人站台拉票，自民黨YouTube頻道7號也發布新影片，標題寫高市早苗總裁緊急訊息，呼籲支持者不要聽說自民黨選情樂觀，就覺得不去投票也沒關係。高市早苗：「我，高市早苗，今天（2/7）最後一天也會盡全力，持續努力到最後的最後，請大家，即便多一人也好，去投票所給我們力量，拜託拜託大家」。

高市的超高人氣帶動自民黨各地選情，大阪5區的眾議員候選人杉田水脈特地準備了秘密武器，高市人形立牌，陪她一起在街頭宣講。自民黨眾議員候選人杉田水脈：「（高市人形立牌助選）效果超級無敵好，我最喜歡了，高市小姐，有像這樣說的太太」。

高市不只會打陸戰，她的空戰也很強，1月26號，自民黨YouTube頻道發布競選廣告，由高市親自向選民喊話，短短30秒鐘的影片不到2週就已經突破1.4億次觀看次數，比許多人氣歌手的MV還要多人看，高市1月底解散眾議院，展開短短16天的選戰，《每日新聞》分析，執政聯盟如果拿下465席中的261席絕對穩定多數，就能獨占所有常任委員會主席的位子，讓高市內閣提出的法案、預算案都能順利通過，帶領日本穩定向前邁進。





