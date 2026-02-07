日眾院改選！ 高市輔選衝刺2／日在野黨催選票！ 批高市「引戰、虛偽、糟透了」

日本眾議院選舉明（8日）投開票，日本首相高市早苗帶領的自民黨選情樂觀。（資料照，路透社）

日本眾議院選舉明（8日）投開票，日本首相高市早苗帶領的自民黨選情樂觀，在野黨可不樂見，新成立的政黨中道改革聯合就暗諷高市的台灣發言會讓日本捲入戰爭，令和新選組更直接說，高市早苗政權糟透了，批評自民黨會改憲法，呼籲支持者用選票阻止高市。

為了對抗日本首相高市早苗政權而成立的新黨中道改革聯合，在眾議院大選投開票前一天7號發布最新影片，替選情做最後衝刺，中道共同代表野田佳彥6號、7號連續兩天，在東京替黨內候選人站台助選，他主張不要讓日本右傾化，並暗示高市發表的台灣有事言論恐會讓日本陷入危機。中道改革聯合共同代表野田佳彥：「激進言論的前方會有戰爭，希望大家選，讓和平國家道路，直直向前的政治路線」。

10度當選眾議員的中道共同幹事長安住淳選戰期間原本都到外縣助選，但民調顯示，高市支持的自民黨候選人支持率反過來超越安住淳，嚇得他趕緊回宮城縣的選區拉票。中道共同幹事長/眾議員候選人安住淳：「高市小姐現在貼了很多海報呢，一臉笑容說要讓日本更加富強，但總覺得很虛偽，很悲哀啊」。

不只中道，日本其他在野黨也喊話反對高市，共產黨委員長說，不能讓日本走向戰爭，必須站出來，讓日本重回和平，而令和新選組也有話要說。令和新選組共同代表大石晃子：「高市早苗政權糟透了，聽說他們會獲得300個席次之類的，太瞎了，他們會改憲法，加入緊急事態條項，請阻止這一切」。

在野黨真的有辦法撼動高市政權嗎？日本電視台的封關民調顯示，眾議院465個席次中自民黨和日本維新會組成的執政聯盟，有望突破300席，甚至逼近3分之2門檻，反觀倉促成軍的中道改革聯合，可能會從選前的167席減少至不到100席，選舉過後，高市全面主導眾院可說是勢不可擋。





