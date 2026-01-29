日眾院選將投票 自民、維新席次看好過半

▲日本眾議院選舉選戰正式開跑。日本首相高市早苗與日本維新會代表吉村洋文在27日舉行了首場造勢集會。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗宣布解散眾議院後，隨著眾議院進行選舉公告，選戰也隨之開打，2月8日將進行投開票作業。這場選戰是自民黨與日本維新會聯合執政後首場國政選舉，高市早苗揚言若執政聯盟無法取得過半席次，她將負起政治責任「立即辭職」。不過有日媒進行民調顯示，聯合執政的自民黨和日本維新會席次合計有望過半。

共同社於27、28兩日針對第51屆眾議院大選進行全國選民電話調查，並結合採訪資料分析公告後的初期選情。此次電話調查共獲得約16萬2千人回覆。

主要政黨選情分析

目前情勢顯示，自民黨與日本維新之會合計已具備在總席次465席中取得過半數（233席）的勢頭，若支持度持續擴大，自民黨甚至有望挑戰單獨過半。

由立憲民主黨與曾為自民黨盟友的公明黨組成的新政黨「中道改革聯合」選情停滯不前，支持度成長乏力。

在去年參議院大選中，以「日本人優先」政策掀起社會注意的「參政黨」在此次眾議院選舉後，席次有望大幅增加。

「團隊未來」（チームみらい）則是首次將取得眾議院席次納入目標；「國民民主黨」預期將不會大幅超越先前席次。

從民調分析來看，小選舉區的勝負將成為關鍵。目前小選區中約有2成選民尚未決定投票對象，至2月8日投開票前，選情仍可能出現變化。

