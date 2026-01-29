日眾院選戰》高市早苗強勢領軍！自民黨「上看單獨過半」 中道改革連合選情告急

日本第51屆眾議院大選將於2月8日投開票，根據日本多家主流媒體發布的選戰「序盤」（開局）情勢調查顯示，執政的自民黨選情看好，不僅與日本維新會合組的執政聯盟穩居優勢，自民黨更有望自公告前的198席大幅成長，上看單獨過半的233席門檻；反觀由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革連合」則面臨嚴峻挑戰，議席恐將大幅流失。

綜合《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》與《共同社》於1月27日至28日進行的全國輿論調查及採訪分析，自民黨在高市早苗首相（總裁）帶領下，主打「負責任的積極財政」訴求獲得一定成效。在全日本289個小選區中，自民黨在近四成選區處於領先地位，特別是在中國、九州等保守票倉戰況穩定，山口、德島、熊本等縣甚至展現獨占議席的氣勢。在比例代表方面，自民黨也有望突破70席，超越2024年的表現。若加上日本維新會，兩黨合計席次有望達到「絕對安定多數」的261席，可望確保執政黨掌握國會所有常任委員會的委員長職位及過半委員席次，使國會運作更為順暢。

相較於自民黨的強勢表現，在野陣營的整合效果不如預期。立憲民主黨與公明黨選前結成的「中道改革連合」，受限於新名稱知名度不足，加上選區協調不順，目前整體選情陷入苦戰。調查指出，中道改革連合極可能跌破公告前的167席，甚至面臨不到100席的風險；在比例代表部分，恐難以達到原本兩黨合計64席的水準。

在野整合受挫、小黨消長浮現？

在第三勢力與小黨方面，參政黨表現最為亮眼，從公告前的2席有望大幅成長至兩位數議席，特別是在比例代表選戰中收穫可觀；新成立的「未來黨」也有機會在比例選區取得複數議席，實現眾議院「零的突破」。國民民主黨則大致維持平盤，預估可保住公告前約27席；共產黨則面臨小選區議席流失壓力；令和新選組、社民黨及日本保守黨則陷入苦戰，議席成長空間有限。

值得注意的是，市場已對自民黨可能單獨過半的選情作出反應。由於高市早苗主張推動積極財政與消費稅減免政策，部分投資人憂心財政紀律進一步鬆動，導致日本債券市場出現波動，長期利率一度走升。

各家媒體的調查方法雖略有差異，但樣本數皆具一定規模。《讀賣新聞》與日本電視台（NNN）採取電話與網路並行調查，透過市話、手機及網路問卷，共蒐集29萬6268份有效回覆；《共同社》以電話調查為主，獲得約16萬2000人回覆；《日本經濟新聞》則結合電話與網路調查，並搭配記者實地採訪進行分析。

不過，儘管自民黨目前居於領先地位，各家調查均顯示，小選區仍有約兩成選民尚未決定投票意向，全國也有超過五成選區呈現激戰拉鋸狀態，最終結果在2月8日投開票前仍存在變數。

