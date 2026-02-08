日眾院選舉今投開票 各黨最後喊話定調戰線

日本眾議院選舉，今（8日）就要正式投開票。（示意圖／unsplash）





日本眾議院選舉，今（8日）就要正式投開票。在這場嚴冬、超短期的選戰中，各黨代表們也進行最後喊話，清楚勾勒出這次選戰主軸。

日本首相高市早苗：「我會拼命工作、拼命工作，再拼命工作，全力以赴。」

選前最後一天，高市早苗火力全開，要選民看她做到最後的決心。日本眾議院選舉投開票正式進入倒數。日本自民黨黨魁高市早苗：「我推動積極財政最想做到的就是確保日本不缺糧，不缺能源，這些都是國家安全的關鍵。」

執政的自民黨由高市早苗定調國家安全，不過選前最後關頭，高市卻沒有再提選民最有感的消費稅減稅。維新之會吉村洋文代表：「各位一起向前走吧，請把力量借給我們，向前進。同屬執政陣營，卻在選區正面交鋒的日本維新會，選戰最後階段，選擇與自民黨拉開距離，黨代表吉村洋文，直指自民黨改革不夠快，維新要成為體制內的推進力量。」

日本維新會代表吉村洋文：「消費稅、減稅這些，自民黨單靠自己是推不動的，我們是引擎、是油門，是推進力，請把這個角色，交給日本維新會。」

另一邊，選前兩週立憲民主黨和公明黨才倉促成軍的中道改革聯合，則選擇把戰線拉回民生。中道改革聯合共同代表野田佳彥：「把食品消費稅從8%降到0%，財源會清楚提出，不發行赤字國債，匆忙選舉，選出強勢領導人，匆忙修憲，草率決定分裂國論的議題，那樣的社會不是民主國家。」

安全與穩定，改革加速，民生減稅三條不同路線在選前最後一天攤牌，選民的一票將決定日本下一步怎麼走。

