日眾院選舉反映抗中民意 學者預期台日安全合作更緊密

（中央社記者游凱翔台北8日電）日本自民黨今天在眾議院選舉取得過半席次，學者分析，預期日本首相高市早苗將在大勝基礎下，推動安保改革與修憲，並在美日同盟穩固基礎上，基於國家利益強化台日安全合作與情報交換；此次勝選亦顯示，「親美、抗中、挺台」立場已獲日本國民廣泛支持。

第51屆日本眾議院選舉今天投開票，出口民調顯示高市早苗領導的執政聯盟有望拿下壓倒性的多數席次。

成大政治系教授、中華民國當代日本研究學會理事長王宏仁受訪時分析，本次選舉結果對自民黨而言是「大勝中的大勝」，極可能創下二戰以來新紀錄，若最終席次單獨跨越2/3（310席以上）門檻，高市將擁有比已故前首相安倍晉三時期更強的政治能量。

未來政策走向方面，王宏仁預期，高市將大刀闊斧進行安保改革，除重新修訂「安保三文件」，其任內核心目標將是推動修憲，將自衛隊正式納入憲法第9條，強調日本作為正常化國家擁有軍隊的使命。

王宏仁表示，由於美國總統川普（Donald Trump）對高市的高度認可，美日同盟將比以往更加穩固；兩岸與台日關係上，隨著自民黨大勝、中國因素干擾減少，高市將不再顧忌北京施壓，預期會進一步增強台日互動，但這種加強並非出於個人偏好，而是基於日本國家利益。

王宏仁認為，為應對未來兩岸可能的衝突，日本將強化與台灣在情報交換、海上安全及應對「灰色地帶」行動上的緊密聯繫，確保能精準掌握區域動態。

印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，日本正逐步擺脫過去頻繁更換首相的尷尬局面，隨著執政的自民黨在選舉中奪得多數地位，政策方針預期將重回安倍時期的長期政權模式，這對追求政策穩定性的日本而言，無疑是一劑強心針。

矢板明夫分析，政策延續性對國家發展至關重要，頻繁更迭反而導致治理效能不彰，此次大選結果反映出日本選民對現行內政外交路線的肯定；外交戰略上，日本堅持「親美、抗中、挺台」立場已獲得國民廣泛支持，在此背景下，中國若欲與日本重啟溝通，勢必要在政策上做出相應調整。

矢板明夫認為，高市的個人魅力是此次大勝關鍵。高市早苗作風真誠、不喜官僚應酬，過去雖較少受到媒體主流關注，但其鮮明特質已讓大眾看到改變的希望。

矢板明夫表示，由於日本經濟長期低迷，加上面對中國、俄羅斯與北韓等周邊地緣政治威脅的不安感，高市展現強而有力的主導能力與清晰的戰略方向，這與過去過度講求「政治正確」的傳統政治人物截然不同，為日本民眾提供一種難得的安心感與翻轉現狀的契機。（編輯：林克倫）1150208