日眾院選舉嚴寒陷苦戰！看板遭積雪「淹沒」、街頭演說沒人聽

日本眾院改選下月8日投票，但由於天氣嚴寒，選戰在降雪量大的地區陷入苦戰，有候選人看板被積雪淹沒，還有站在街頭演說卻因太冷導致聽眾稀少，各陣營緊急加強社群媒體宣傳，但又擔心高齡族群不會用，十分頭痛。

《共同社》報導，許多競選陣營的選舉戰略不得不開啟「寒冬模式」，例如將街頭演說改為室內集會，至於宣傳車是選戰期間的主要工具之一，但可能存在的打滑事故風險，也不容忽視。

其中福井縣在公告日前夕遭遇大雪，人行道上27日仍有大量積雪，有候選人的工作人員皺眉表示，「路口轉角本是發表演說及揮手致意的最佳地點，如今都是積雪，讓人頭疼。」

此外，青森縣一名選區候選人已決定用室內個人演說，作為主要競選活動方式，原因在於儘管車站前等地的街頭演說，能向不關心政治的選民傳遞政策與理念，但很難判斷在嚴寒中會有多少人願意駐足聆聽，他無奈感嘆，「街頭演說是選舉的一大支柱，但現在……」

至於宣傳車活動同樣面臨諸多難題，有陣營擔心打滑事故，考慮避開交通量較大的上下班時段行駛，此外，積雪還可能削弱擴音器的效果，讓聲音傳不遠。而不受天氣影響的社群平台，有望成為向選民傳達競選主張的有效手段。山形縣的一名候選人表示，「正因是雪國的選戰，社群平台才更顯重要。」但對不熟悉智慧手機或電腦操作的老年族群而言，資訊難以觸及的問題依然存在。

