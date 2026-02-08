日眾院選舉將開票 高市料大獲全勝1／大勝？高市有望翻轉眾院 「自維聯盟」估拿下300席

高市早苗。（AP）

日本首相高市早苗，賭上首相大位、史上最短16天的選戰，在今天投票，開票作業預計在稍後八點鐘正式啟動。這一次接受民意考驗的，不只是高市內閣，還有「挺台灣、對抗中國」的路線，日本人民接受嗎？學者就分析，只要高市大獲全勝，台日關係，有望更上一層樓。而台灣有機會順勢加入，爭取將近10年的 CPTPP嗎？日經新聞網最新民調預測，高市早苗率領的執政聯盟，有機會從選前的232席，一舉打破300席大關；而在野最大聯盟，會腰斬。

飄雪的東京，選民到投票所，投下神聖一票。日本眾議院大選8號登場，根據總務省統計，日本時間下午4點的投票率為21.64%，相較上次選舉減少了2.65個百分點，明顯受到寒流大雪影響。

不過身兼自民黨總裁的日本首相高市早苗，7號仍把握最後一天，替黨內候選人站台拉票。日本首相/自民黨總裁高市早苗：「寒冷中站了那麼多人，真的非常感謝。要讓日本更加富強，需要各位的力量。」

高市選前最後一天，在東京一連跑了4場活動，替4名候選人站台助選，她向支持者喊話，不要因為選情樂觀就鬆懈。日本首相/自民黨總裁高市早苗：「如果發生不去投票那種事的話，因為是小選區，差幾十票、100票，就決定勝負。」

選前之夜，自民黨7號晚間，再度釋出宣傳影片，滿滿高市的激昂喊話，希望將她的超高人氣，轉換為選票。日本自民黨競選宣傳片：「不敢挑戰的國家沒有未來，我們將與你們攜手，共同建立一個強大、安全、繁榮的國家。」

日本眾院大選，雖然投票仍在持續進行中，但根據日本電視台的封官民調顯示，高市帶領的自民黨，和日本維新會組成的聯盟，有望一舉拿下300個席次，甚至逼近總席次的3分之2，選後將主導眾院運行，讓高市政策順利推動。