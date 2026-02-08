日眾院選舉將開票 高市料大獲全勝2／自民黨失言：要國民流血 日網狂刷：媽媽去阻止戰爭了

針對日本大選，儘管不少人預測，高市早苗領導的自民黨，可能和維新會囊括三分之二席次，跨過修憲門檻，不過仍有不少人對日中關係感到不安，而在野似乎也想藉此發起恐懼動員。近來在日本社群平台上，「媽媽要去阻止戰爭了」成為一個熱門標籤，而原因就是自民黨的候選人上個月底在辯論會上，表示某些政策「可能必須讓國民付出流血代價」，讓在野砲轟根本是在鼓吹戰爭。

用選票阻止戰爭？在日本眾院改選登場前，「#媽媽去阻止戰爭了」（#ママ戦争止めてくるわ）成為社群平台熱門標籤，劍指自民黨的失言爭議。自民黨東京第 13 選區候選人土田慎（1/31）：「也許必須讓國民付出汗水，在某些情況下，甚至可能必須付出流血的代價。」就是這句「可能要讓國民付出流血代價」，讓在野黨砲轟根本在鼓吹戰爭。

中道改革聯合共同代表野田佳彥：「荒謬至極！竟然說出這種話，根本不配當政治人物。以『讓國民流血』為前提的政策完全不可接受，大錯特錯。」自民黨最大對手中道改革聯合代表重砲抨擊，儘管實際上土田慎當初發言是想強調推動改革勢必伴隨一定的痛苦，但在野黨好不容易撿到槍，幾乎直接把自民黨勝選跟戰爭畫上等號，力拚翻轉選情。

中道改革聯合候選人山井和則：「據說如果高市政權大勝，她可能會做出一些大膽的事情，例如修改憲法。」儘管多數人預測自民黨和維新會有望拿下三分之二席次，跨過修憲門檻，但老天爺似乎也在考驗選民意志。參政黨候選人大矢壽乃：「寒冷天氣其實不是太大的問題，但積雪量實在太多了，根本沒地方停車，真的非常辛苦。」

當地氣象台預測8日選舉當天，日本多地降雪量將達到高峰。避免大雪來搗亂，已經有2,080萬人提前投票，等於大約兩成的選民。不過卻也發生因為高市早苗太有名，竟然有北海道居民在選票上寫了她的名字，但因為高市選區在奈良，這幾張選票注定成為廢票。從大雪考驗到在野恐懼動員，結果如何，答案很快就會揭曉。