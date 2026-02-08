日眾院選舉將開票 高市料大獲全勝3／日本豪雪阻交通！ 鳥取縣11個投票所「提早2小時」關閉

高市早苗。（AP）

今天也是日本36年來，第一場冬季選舉。最新投票率數據顯示，投票率比上一次少了將近三個百分點；不過提前投票的人數，暴增超過六百萬。背後的原因就是當地下起了暴雪！部分地區的投票所還被迫提早「兩小時」關閉。

日本眾議院選舉今天投票，但受到強烈寒流與大雪影響，部分地區因氣候嚴寒，臨時調整投票時間。其中鳥取市6個小時降雪量多達37公分，創下有史以來最多紀錄，11處投票所將提早2小時關閉，以免民眾太晚投票發生危險。

大雪紛飛，民眾撐傘在狂風中寸步難行。日本受到強烈寒流影響，各地降雪，8號京都府、福井縣、鳥取縣，都發布了顯著大雪相關情報。

其中鳥取市6個小時降雪量多達37公分，創下有史以來最多紀錄，而積雪量也暴增到52公分。

朝日電視台記者並木萬里菜：「一個晚上的積雪到我的膝下約40公分。平常看得到草皮，現在兔子紀念碑整個埋在雪中。雪完全覆蓋住車頂，無法判別車種的程度。」

日本強烈寒流，就連東京都心都觀測到5公分積雪。澀谷大十字路口飄起大雪，行人紛紛撐傘。而東京周遭的茨城縣、埼玉縣、千葉縣，還有栃木縣也都大雪紛飛。

栃木縣居民 vs. 記者：「(鏟雪)第3次。鏟了又鏟還是下(雪)嗎？嗯，會下(雪)呢，我認輸了。」日本大雪也造成交通受阻。東京西武新宿線部分路段停駛，日航加上全日空，至少有68架次航班取消。

另外，東京築地大橋上發生連環車禍。一台藍寶堅尼跑車撞上警車，造成6人受傷；而跑車車主還肇事逃逸，警方仍在追捕中。

朝日電視台記者山本光悅：「火災是在飄雪的今天(2/8)上午發生的。起火的住宅，屋頂和外牆都被燒毀墜落了。」

東京大雪事故頻傳，稻城市發生民宅大火，附近鄰居說燒了1個半小時，而警消則從火場中發現了2具遺體。

日本氣象廳預測，山陰、近畿、北陸地方，8號晚間雪勢將會增強，一直到9號才會減弱，屆時路面可能結冰，行車必須當心。