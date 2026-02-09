日眾院選舉自民黨過半 民眾黨：展現民主政治可貴

（中央社記者陳俊華台北9日電）日本8日完成眾議院選舉，自民黨取得過半席次。民眾黨表示，日本首相高市早苗在選舉中充分展現民主國家領導人應有的魄力與高度，獲得日本國民高度肯定，展現民主政治的可貴。

日本首相、自民黨總裁高市早苗在這次眾議院選舉中帶領自民黨大獲全勝，成功建立穩定的執政基礎。

台灣民眾黨8日深夜透過媒體群組表示，這是日本國民對高市政權的肯定，更展現民主政治之所以可貴，在於執政者深知手上權力是來自人民的授權，時時刻刻謹守依法行政的鐵律。高市早苗在這次大選充分展現民主國家領導人應有的魄力與高度。

廣告 廣告

民眾黨說，面對所屬政黨在國會席次未過半、長期執政面臨正當性檢驗，高市早苗勇於面對挑戰，沒有選擇在體制內玩弄權術，也未恣意胡亂扭曲法律，以話術誆騙人民，而是選擇不戀棧大位，將朝野分歧的選擇交給國民做主。

民眾黨說，成熟民主國家的政治領袖都應有勇氣直接面對選民，清楚說明政策並接受國會監督，更重要的是尊重權力分立、依法行政，堂堂正正爭取多數民意支持，而非躲在同溫層放話攻擊在野黨、透過掌握媒體優勢成天大內宣、惡意且荒謬地曲解憲法遂行私利。

民眾黨表示，期許所有掌國家高權者，都能借鏡這次日本選舉反躬自省，民主國家的執政者，面對國會通過的法案，就算不符自身黨派意志，仍須遵守並依法行政，唯有嚴守權力分立，社會才能免於對立動盪與撕裂紛擾。（編輯：謝佳珍）1150209