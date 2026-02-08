日眾院選舉自民黨過半 藍綠盼深化台日關係共增互信

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北8日電）日本今天完成眾議院選舉，民進黨晚間指出，恭喜自由民主黨與執政聯盟夥伴日本維新會取得勝利，期待台日關係能持續深化；國民黨表示，期待持續透過政黨外交，共同增進兩黨的互信與情誼。

日本首相、自民黨總裁高市早苗在本次眾議院選舉中帶領自民黨大獲全勝，成功建立穩定的執政基礎。

民進黨晚間發布新聞稿指出，祝賀高市早苗所領導的執政團隊在選舉中獲得支持，並期待其在完成國會相關程序後，持續帶領日本前行。高市早苗在政策上強化日本防衛力量，並延續前首相安倍晉三推動的印太安全與區域合作策略，展現積極作為，其相關立場深受台灣民眾關注。

民進黨表示，日本政府所展現的政策方向，與總統賴清德多次強調透過經濟安全與供應鏈合作強化區域穩定、加強與理念相近夥伴合作、共同維護區域和平穩定的治國方向相互呼應。台灣與日本同為民主夥伴，面對快速變動的區域情勢，雙方在理念與責任上具有高度一致性。

民進黨說，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等核心價值，雙邊在經貿、科技、安全、文化及民間交流等領域長期維持緊密且實質的合作關係，期待台日關係能持續深化，攜手因應區域與全球挑戰。

民進黨表示，期盼未來持續與日本各黨保持密切交流與合作，進一步強化台日民主夥伴關係，為印太地區的和平、穩定與繁榮共同作出積極貢獻。

國民黨晚間回應，恭喜高市早苗領軍的自民黨重回眾院穩定多數，祝福高市早苗領政日本，「早苗經濟學」能振興日本經濟成為東亞持續繁榮的助力，亦期待國民黨與自民黨持續透過政黨外交，共同增進兩黨的互信與情誼。

此外，前國民黨主席朱立倫也透過臉書表達祝賀之意，他表示，期待未來持續深化在能源、經濟、AI產業、女性政治及青年世代等多元面向的交流與合作。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1150208