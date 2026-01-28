日眾院閃電選戰僅12日 選民關注物價但政見雷同難比較

日本眾議院選戰開打，28日開始民眾就能提前投票。這次選戰是眾議院全面改選，27日公布各個選區候選人後，465個席次共有1285人競爭；其中光是自民黨候選人就有337人，而由立民黨跟公明黨聯合組合的「中道黨」也有236人。自民黨與維新會所組成的執政聯盟，把過半數席位233席看成勝選目標。

日本首相高市早苗宣示，「如果自民黨與維新會無法拿下過半數的席次，我會馬上請辭首相職務，所以我會咬牙努力拚這次選戰。」

廣告 廣告

由於去年漲價商品超過2萬項，對比2024年，物價增長品項多了64.6%。加上歷年物價漲幅都是2%左右，但在2025年物價漲幅已經超過3%，大大提升家庭民生開銷，因此民眾更加關心各黨的物價政策。

中道黨共同代表野田佳彥認為，「最有效率的民生政策是降低消費稅稅率，然後要很明確的列出缺補財務來源。」

維新會黨魁吉村洋文則表示，「物價現在仍在高漲，食品的消費稅為了大家著想，食品費用還是要想辦法將稅率降為0。」

只是民眾質疑，每個黨的物價政策都差不多，都是以減稅為訴求。但因為選戰從27日開始，只有短短12天，2月8日就要投票，許多政策根本難以深度討論利弊，讓選民很難抉擇支持哪一黨的政策。

東京選民表示，「感覺每個黨說的都是一樣的內容，沒有什麼太大的差別。因為選戰的時間太接近投票時間，沒什麼可以討論的時間。」

也有選民擔憂，「如果要取消8%的消費稅，要從哪裡來填補少掉的消費稅收呢？這部分才是真正重要的。」

針對各黨的消費稅選舉政策，日媒NHK也做了彙整列表，同時也嘗試算出各種減稅的國家稅收損失。像是食品稅免稅的話，以2人家庭來算，一年可省下8萬8000日圓開銷，但國家會短缺5兆日圓的稅收；如果免除所有商品的消費稅，國家一年將缺少31兆日圓稅收。

另外，NHK還分析，一旦確定要減稅，修法也需要時間，同時各大商店、超市的收銀系統屆時也都需要修正，才能讓政策實際上路。