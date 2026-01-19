日知名歌舞伎演員驚傳被捕！喝醉踢爛餐廳大門 辯稱「不記得」

日本警方今天證實，現年30歲的知名歌舞伎演員中村鶴松，涉嫌酒後「踢壞餐廳大門」，涉及建造物損壞罪嫌，已於18日以現行犯身分遭到逮捕。

中村鶴松。（圖／翻攝IG）

綜合日媒報導，警方指出，中村涉嫌於18日凌晨零時左右，在東京台東區一間餐廳內，用腳踢猛踹店家大門，餐廳員工緊急報警，稱他在店內鬧事。警方指出，中村當時是獨自飲酒，而他到案後供稱「沒有印象、不記得了」。

中村鶴松本名清水大希，出身東京都，是歌舞伎界備受期待的年輕演員之一，案發時他正參與2日起在淺草公會堂上演的《新春淺草歌舞伎》，事件發生後，他已於18日缺席演出，導致部分節目臨時取消。

報導表示，中村出身一般家庭，早年曾隸屬兒童劇團，10歲時成為知名歌舞伎演員、第十八代中村勘三郎的入室弟子，並襲名為第二代中村鶴松，長年活躍於歌舞伎舞台。

事發後，他隸屬的經紀公司十分低調，僅表示「目前無法與本人取得聯繫，正在確認相關事實」。警方表示，將進一步釐清事發經過及動機，並依相關法律程序持續偵辦。

