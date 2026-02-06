日知名賞富士山景點取消櫻花祭 每日湧萬名遊客超出負荷

日本富士吉田市政府2月3日宣布，取消舉辦今年新倉山淺間公園櫻花祭，原因是造訪當地旅客數量已超出負荷，甚至影響當地居民生活環境。

新倉山淺間公園由於位置獨特，每年春天時遊客可同時盡覽富士山、五重塔與櫻花之美。據《朝日新聞》報導，當地自2016年起舉辦的櫻花祭活動，每年估計都會吸引約20萬人造訪，遊客有時甚至需要排隊3小時才可抵達觀景台。

富士吉田市政府表示，近來日幣貶值加上櫻花祭在社群網站上爆紅，導致遊客數量持續增加，近年櫻花祭每日都有超過1萬名遊客湧入，除造成周邊交通壅塞外，還發生遊客擅擅闖居民住家或私人土地、在私人花園隨地便溺，以及亂丟菸蒂等行為。

富士吉田市長堀內茂強調，富士山不僅是旅遊景點，也是當地居民生活的一部分，為了保護居民的生活環境與尊嚴，才決定取消今年的櫻花祭。