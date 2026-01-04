日知名軟糖公司出護手霜「包裝一模一樣」 台灣遊客誤吃嚇壞：太像了

「コロロ軟糖」（左）與「コロロ護手霜」（右）外包裝幾乎一模一樣。（圖／翻攝自UHA味覺糖官網、粧美堂官網）

到日本愛逛超商、藥妝店的人要注意了。日本知名糖果公司「UHA味覺糖」與「粧美堂株式會社」合作推出的「コロロ護手霜」，包裝、外觀幾乎和軟糖一模一樣，就有民眾在日本買到這款護手霜後，不小心打開吃了一口感覺怪怪的，仔細一看才發現吃到護手霜，影片被PO到網路後引發討論。

UHA味覺糖旗下的「コロロ軟糖」在日本和台灣都相當受歡迎，就連台灣便利商店都買得到，該公司去年12月推出一款「コロロ護手霜」，外包裝幾乎和軟糖設計一樣，只多了一個突起的蓋子，很容易讓人誤以為是新推出的食品。

「UHA味覺糖」與「粧美堂株式會社」合作推出的「コロロ護手霜」。（圖／翻攝自livedoornews X）

近日有台灣網友分享，和朋友到日本旅遊時，在唐吉訶德看到這款產品，以為是新推出的果凍版本，沒有多想就買來吃，沒想到吸了一口後發現不對勁，趕緊吐掉，仔細一看發現包裝上有小字寫著「hand cream」（護手霜）和「do not eat」（請勿食用），才驚覺自己吃到的是護手霜。

原PO傻眼表示，這款護手霜的包裝跟「コロロ軟糖」的包裝幾乎一模一樣，小孩看到一定會拿來吃，提醒大家在日本購物一定要多看幾眼，直呼「我們肯定不是第一個吃錯的人」。

影片曝光後，立刻引起大量討論，不少網友留言表示，「我覺得它包裝還是不明顯欸，上面還有味覺糖，說真的想吃的人根本不會注意」、「味覺糖寫這麼大，Hand cream 這麼小，Do not eat 更小，小朋友不懂英文的就吃了」、「護手霜跟不能吃的英文都太小了，小朋友一定會吃下去」、「這護手霜產品不應該做成食品包裝，應該要抗議，太容易誤食了」、「就算看得懂日文還是很容易誤食吧」、「這麼多外國人去日本，一定一堆人吃錯，這業者也太故意了吧」、「好險看到你這篇，兒子剛剛看到說要買，我一看發現果然是護手霜」。

